МИД Литвы вызвал представителя посольства Беларуси 0 143

В мире
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: МИД Литвы вызвал представителя посольства Беларуси

Министерство иностранных дел Литвы в понедельник вызвало представителя посольства Беларуси в связи с нарушением своего воздушного пространства метеорологическими зондами.

Представителю белорусского посольства "вновь выразили решительный протест в связи с постоянными нарушениями воздушного пространства Литвы со стороны Беларуси", говорится в сообщении.

"Было отмечено, что преднамеренную бездеятельность органов Беларуси Литва считает гибридной атакой. Беларусь призвали ответственно относиться к своим обязанностям как государства и немедленно принять меры для предотвращения таких гибридных атак", – добавили в МИД Литвы.

Ведомство также довело до сведения представителя посольства Беларуси решение о закрытии границы "до дальнейшего уведомления".

Аэропорты Литвы были закрыты трижды в течение прошлых выходных из-за угрозы от воздушных шаров, что привело к отмене 112 рейсов и затронуло более 16 500 пассажиров.

Закрытие границы Литвы с Беларусью не влияет на транзит в Калининградскую область, заявили в литовском МИД.

#литва #беларусь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
