Немецкие спецслужбы предполагают, что Россия использует так называемых "одноразовых агентов" - завербованных гражданских лиц, которые за небольшие деньги занимаются саботажем, шпионажем или пропагандой.

Москва все чаще атакует Германию в гибридном пространстве: с помощью шпионажа, дезинформации и, предположительно, полетов беспилотников. По словам федерального канцлера Фридриха Мерца (ХДС), Германия, возможно, и не находится в состоянии войны, но и не совсем в состоянии мира.

Последние несколько недель были омрачены полетами беспилотников над объектами военной, критической и гражданской инфраструктуры, такими как аэропорт Мюнхена. Канцлер и министр обороны Борис Писториус (СДПГ) обвинили Россию в причастности к некоторым из этих полетов.

В то же время до сих пор неясно, кто именно управлял беспилотниками. Для этого необходимо поймать операторов беспилотных летающих объектов. Пока что, судя по всему, ни один из беспилотников не удалось обнаружить. Но очевидно, что существует два типа полетов: профессиональные полеты с использованием больших беспилотников и любительские полеты с использованием коммерчески доступных небольших моделей.

В случае с последними есть подозрение, что некоторые полеты могли совершать так называемые "одноразовые агенты", также известные как "агенты низкого уровня".

Одноразовые агенты: быстрое развертывание, высокий риск

Недавно Федеральное ведомство по защите конституции, Федеральная разведывательная служба (BND), Федеральное управление уголовной полиции (BKA) и Служба военной контрразведки (MAD) опубликовали предупреждение, в котором советуют людям не позволять нанимать себя в качестве "одноразовых агентов" у иностранных субъектов.

Речь идет о людях, которых обычно нанимают через социальные сети для выполнения "мелких" и "легких" действий, таких как порча имущества, шпионаж или поджог, за относительно небольшую сумму.

"Одноразовые агенты обычно используются для ощутимых действий", - объясняет в интервью Euronews доктор Кристофер Неринг, эксперт по дезинформации и директор по разведке Института киберразведки.

Он признает, что, хотя эти агенты и занимаются разведывательной деятельностью, их нельзя назвать шпионами, поскольку шпионаж подразумевает скрытый сбор информации. "Это не совсем то, для чего их используют", - говорит Неринг, добавляя, что вместо сбора информации они поджигают предметы, клеят на стены пропагандистские стикеры, расписывают поверхности граффити или ломают собственность.

Достаточно ли идеологии, чтобы стать агентом низшего звена?

Эксперт по терроризму и руководитель проекта "Противодействие экстремизму" доктор Ханс Якоб Шиндлер в интервью Euronews объясняет, что этих "агентов" нанимают только для одного: для того, чтобы они не знали о структурах российских спецслужб в Германии и Европе. Они действуют не только в Германии, но и по всей Европе.

Поэтому для иностранных игроков, в том числе и для России, они обладают преимуществом анонимности. Обычно их находят через дружественные России Telegram-каналы, в которых они привлекают внимание пророссийскими заявлениями. Затем с агентами, которые, по словам Шиндлера, обычно являются мужчинами и имеют низкий уровень образования, связываются и нанимают их.

"На самом деле это просто поиск человека, который либо идеологически мотивирован помочь, либо имеет финансовую заинтересованность - в идеале и то, и другое", - говорит Шиндлер. В то же время, по словам Шиндлера, вряд ли кто-то берется за дело только по идеологическим причинам, поскольку деньги всегда играют роль. "Тяжелые экономические обстоятельства плюс идеологическая близость - это практически идеальный набор", - добавляет эксперт по терроризму.

Вопрос об одноразовых агентах относительно прост, считает Шиндлер. Речь идет о проведении как можно большего числа мелких операций, которые могут сработать в больших масштабах, но при этом стоят недорого и, естественно, минимизируют риск для российской стороны, объясняет он.

Неринг соглашается с ним, подтверждая, что действия агентов обычно "не очень сложны". Когда речь идет о диверсионных операциях, они часто бывают мелкомасштабными, относительно наносящими малый ущерб, количество которых создает ощущение незащищенности. "Гибридная война направлена не на то, чтобы развалить Германию или НАТО, а на то, чтобы политически ослабить волю к обороне, создав огромное чувство незащищенности, - говорит Неринг.

Многие из их действий могут показаться безобидными на первый взгляд, но они рассматриваются как предвестники дальнейшей эскалации".

Как выглядят эти акты саботажа?

Во время предвыборной кампании в начале года более 270 автомобилей в нескольких федеральных землях были обклеены строительной пеной и украшены наклейками с изображением лица кандидата в канцлеры от "зеленых" Роберта Хабека и лозунгом "Будь зеленее".

Изначально подозревали климатических активистов, но, согласно расследованию Spiegel, предполагается, что это была российская диверсия - с целью разжечь настроения против "зеленых" и их кандидата в канцлеры.

В центре внимания также находится военная поддержка Украины. Недавно стало известно, что российские беспилотные летательные аппараты шпионили за поставками оружия в Украину. Для подобных действий используются и одноразовые агенты, в том числе Дитер С. и Александр Й., которым пришлось отвечать за это в Высшем региональном суде Мюнхена.

Обвинение против Дитера С. заключается в том, что он пообещал связному совершить взрывы и поджоги объектов военной инфраструктуры и промышленных объектов в Германии. По данным следствия, Александр Й. помогал ему.

Сообщается, что он разведывал потенциальные цели и отправлял своему связному изображения и видеоматериалы, например, военного транспорта. Согласно обвинительному заключению, планы были направлены на то, чтобы помешать Германии оказать поддержку Украине. В качестве одной из возможных целей называлась железнодорожная линия, по которой перевозилось оружие.

Анонимность в интернете позволяет иностранным актерам заметать следы подобных акций и делать себя "неотслеживаемыми". Если наемного агента поймают во время его диверсионной или шпионской миссии, как в случае с Дитером С., ответственность за преступление несет только он сам.

Как относятся к "одноразовым агентам" их работодатели?

По данным спецслужб, Россия все чаще прибегает к помощи неопытных приспешников. Причина проста: с началом агрессивной войны против Украины российским спецслужбам стало все труднее внедрять собственных агентов в Германии.

Хотя точная цифра неизвестна, по разным данным, с начала широкомасштабного вторжения в Украину из Германии было выслано не менее 60 российских дипломатов. Не каждый российский дипломат автоматически становится шпионом, но многие западные спецслужбы предполагают, что некоторые дипломаты причастны к шпионажу. Они пользуются иммунитетом и официально аккредитованы для выполнения политических, экономических или культурных задач.

Из-за этого ограничения использование "агентов низкого уровня" в кругах спецслужб также называют "актом отчаяния".

"Одноразовых агентов в этом смысле выбрасывают, - объясняет Шиндлер, добавляя, что российскую сторону не волнует судьба краткосрочных агентов. - Они заинтересованы только в том, чтобы создавать угрозу безопасности и собирать информацию".

Преступления наказываются от "антиконституционного саботажа" с тюремным сроком до пяти лет до "агентурной деятельности секретной службы" в особо тяжких случаях с тюремным сроком до десяти лет.

До сих пор следователям обычно удавалось поймать только подозреваемых "одноразовых агентов", но не тех, кто заказывал акты саботажа. Согласно расследованию, проведенному телеканалом ZDF frontal, это постоянная дилемма для немецкого ведомства по защите конституции: даже после тщательного расследования вину подозреваемых часто не удается установить до конца.