В аэропорту Вильнюса из-за воздушных шаров вновь приостановлено авиасообщение

В мире
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В аэропорту Вильнюса из-за воздушных шаров вновь приостановлено авиасообщение
ФОТО: пресс-фото

С вечера воскресенья в аэропорту Вильнюса вновь временно приостановлены взлёты и посадки самолётов из-за направлявшихся в сторону аэропорта метеозондов, которые, как правило, используются белорусскими контрабандистами сигарет, пишет LETA со ссылкой на LRT.

Изначально оператор литовских аэропортов «Lietuvos oro uostai» сообщил, что авиасообщение в аэропорту Вильнюса будет приостановлено с 21:42 до 1:40. Позже перерыв был продлён до 3:40, а затем — до 5:40.

Прибывающие рейсы перенаправляются в Каунас, Ригу и Варшаву.

Служба государственной пограничной охраны Литвы сообщила, что в ответ на запуск воздушных шаров были закрыты оба пункта пересечения границы с Беларусью.

Пограничные пункты Мядининкай и Шальчининкай закрыты с 22:10.

Таким образом, на минувшей неделе из-за контрабандистских воздушных шаров авиасообщение в аэропорту Вильнюса приостанавливалось уже четыре раза, а в октябре — в общей сложности пять раз. В ночь с пятницы на субботу взлёты и посадки самолётов были прерваны также в аэропорту Каунаса по той же причине.

В связи с этими инцидентами премьер-министр Литвы Инга Ругинене созвала на понедельник заседание Совета национальной безопасности, чтобы обсудить возможные долгосрочные меры для разрешения кризиса. Она не исключила, что в понедельник может быть принято решение о более продолжительном закрытии пограничных пунктов Мядининкай и Шальчининкай.

В свою очередь, канцелярия президента Гитана Науседы сообщила, что может быть рассмотрен вопрос об ограничении транзита в Калининградскую область и более длительном закрытии границы с Беларусью.

Читайте нас также:
#литва
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • ВЛ
    Василий Латгалец
    27-го октября

    Я так понимаю шары сначала пешком шли через пограничные КПП?

    1
    1

