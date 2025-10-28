Baltijas balss logotype
Лукашенко готов извиниться перед Литвой. Но с одним условием

В мире
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Лукашенко готов извиниться перед Литвой. Но с одним условием

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов извиниться, если будет доказана его вина в инцидентах с метеозондами, которые нарушают воздушное пространство Литвы, передает телеграм-канал «Пул первого».

Лукашенко отметил, что Белоруссия готова нести ответственность, если ее причастность к запуску метеозондов будет подтверждена. «Если мы будем убеждены в том, что мы виноваты, мы извинимся, это точно», — сказал президент республики.

Заявление Лукашенко последовало за решением правительства Литвы обсудить 29 октября закрытие границы с Белоруссией на неопределенный срок, о чем заявила премьер-министр Инга Ругинене.

По ее словам, эти меры — ответ на регулярные запуски метеозондов с территории Белоруссии, которые нарушают работу аэропортов.

За последнюю неделю воздушное пространство Литвы нарушалось трижды, что затронуло 95 рейсов и почти 14 тыс. пассажиров.

#лукашенко #литва
Видео