Захват замороженных российских активов стал чудо-оружием Европейского союза (ЕС) против России. С таким заявлением на своей странице в Facebook выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«У Брюсселя появилось новое чудо-оружие: захват и использование российских валютных резервов в Европе. Это [спровоцирует] конфликт между Россией и Европой, он может даже стать прелюдией к войне», — написал глава венгерского правительства.