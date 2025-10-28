Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Страна ЕС хочет создать альянс скептиков по Украине 0 258

В мире
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Страна ЕС хочет создать альянс скептиков по Украине
ФОТО: Unsplash

Politico: Венгрия хочет создать в ЕС альянс, скептически настроенный к Украине.

Венгрия хочет создать в Европейском союзе (ЕС) альянс, скептически настроенный по отношению к Украине. Об этом сообщает Politico.

«Я думаю, это произойдет и будет становиться все более и более заметным», — заявил советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан, оценивая вероятность возникновения в ЕС подобного блока.

По словам Балажа Орбана, венгерский премьер стремится объединиться с избранным премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и премьером Словакии Робертом Фицо. Издание отмечает, что альянс скептиков пока далек от формирования, однако его возникновение может существенно затруднить усилия ЕС по оказанию финансовой и военной поддержки Украине.

Читайте нас также:
#европа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Иконка видео
Изображение к статье: Импортные плавсредства должны помочь ВСУ. Иконка видео
Изображение к статье: x.com/BMWE_
Изображение к статье: Иллюстративное фото.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сенсорная пустота: как понять, что вашему телу не хватает прикосновений
Люблю!
Изображение к статье: Частные школы бьют тревогу: новые правила лишат педагогов зарплаты от государства
Наша Латвия
Изображение к статье: В час по чайной ложке: что такое микродозинг кофе, как пить правильно и почему
Люблю!
Изображение к статье: Никто и не подумает, что этот дедушка сосет кровь. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Правительство Литвы на месяц закрыло границу с Беларусью, есть исключения
В мире
Изображение к статье: По делу о полетах Кариньша обвинение предъявлено только одному человеку
Политика
Изображение к статье: Сенсорная пустота: как понять, что вашему телу не хватает прикосновений
Люблю!
Изображение к статье: Частные школы бьют тревогу: новые правила лишат педагогов зарплаты от государства
Наша Латвия
Изображение к статье: В час по чайной ложке: что такое микродозинг кофе, как пить правильно и почему
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео