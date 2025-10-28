Baltijas balss logotype
The Wall Street Journal: война в Украине продлится еще не один год 1 318

В мире
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Нынешние сражения абсолютно не похожи на Вторую Мировую.

Нынешние сражения абсолютно не похожи на Вторую Мировую.

"Мы продолжаем ждать, что произойдет политический коллапс России".

Революция дронов на российско-украинском фронте сделала невозможными повторение быстрых прорывов войск на стратегическую глубину вражеской территории, как это было в первые дни полномасштабного вторжения. И поскольку Кремль отказывается идти на мирные переговоры, судьбу войны решит то, чьи экономика и общество не выдержат первыми - Украины или России. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

"Отказ России от прекращения огня и отмененный мирный саммит в Будапеште породили мрачную перспективу того, что война в Украине продлится еще годы. Президент Владимир Путин остается убежденным, что Россия в конце концов истощит своего меньшего соседа, что приведет к краху украинской экономики и общества", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что несмотря на надежды Кремля, ситуация для Украины далека от поражения. Поскольку стратегические прорывы стали невозможными из-за фактора дронов, Киев надеется одержать победу, истощая Россию экономически глубокими ударами по нефтегазовой инфраструктуре - жизненной силе военной машины Путина.

"Украинская стратегия, как бы смешно это ни казалось, является зеркальным отражением стратегии России: сделать все возможное, чтобы экономика России потерпела крах раньше украинской", - говорит российский оппозиционный политик Илья Пономарев, который сейчас живет в Киеве.

Бывший высокопоставленный член администрации Зеленского, имя которого не называется, заявил WSJ, что война, вероятно, продлится еще несколько лет, поскольку обе стороны имеют возможность продолжать борьбу. По его мнению, конфликт закончится либо крахом российского имперского проекта, либо исчезновением независимой Украины.

"Мы продолжаем ждать, что произойдет политический коллапс России, как это произошло с Германией в 1918 году, когда она проиграла войну, несмотря на то, что в то время на немецкой земле не было ни одного вражеского солдата. Этого коллапса сейчас не происходит. Но рано или поздно такие вещи всегда случаются", - говорит российский экономист Константин Сонин, ныне профессор Школы государственной политики Гарриса при Чикагском университете.

Украинский политолог Вячеслав Потапенко считает, что война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока Китай и США не разберутся между собой и не договорятся о новом балансе сил в мире. По его словам, война в Украине превратилась в важную часть противостояния между Глобальным Западом и Глобальным Югом.

Глава главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия до сих пор держится в войне исключительно из-за того, что западные санкции против ее нефтегазового комплекса были ограниченными и недостаточно эффективными.

#война в украине
(1)
  • A
    Aleks
    28-го октября

    Главный раввин Днепропетровской синагоги Каминецкий заявил,что готов поспорить о том,что война закончится до 15 января 2026 года и что это уже решено всеми заинтересованными сторонами... Вот и посмотрим кто прав,а кто нет. Времени то осталось недолго... Сдадут Покровск россиянам месяца через два,большая часть Донецкой области будет у России и Путин доложит россиянам о выполненной миссии,а Соловьев правильно обыграет:мол хватит крови,мы освободили русских и остальную лабуду и еврейский междусобойчик на его программах сроки все в правильном ключе,забыв про денафикацию ,демилитаризацию и про то,что дойдем до Португалии...😀😈👽👅

    1
    2

