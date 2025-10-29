Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Живущего в Латвии издателя «Медузы» объявили в розыск 0 494

В мире
Дата публикации: 29.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Живущего в Латвии издателя «Медузы» объявили в розыск

Журналистка заочно арестована.

Как сообщил сегодня портал meduza.io, Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела издателя «Медузы» Галины Тимченко и передал его в суд.

Тимченко обвиняют в организации деятельности «нежелательной» организации. Издатель «Медузы» объявлена в международный розыск и заочно арестована, добавили в СК.

Об уголовном деле против издателя «Медузы» стало известно в мае 2025 года. По версии следствия, в сентябре 2024 года и в марте 2025 года Тимченко опубликовала в интернете видеозаписи «для формирования протестных настроений у граждан, а также для их вовлечения в деятельность организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории России». О каких видео идет речь, СК не уточняет.

В июне МВД объявило Тимченко в розыск, в июле Черемушкинский районный суд Москвы заочно арестовал издателя «Медузы».

Генпрокуратура России объявила «Медузу» «нежелательной организацией» в 2023 году. В 2024 году Минюст объявил Галину Тимченко «иностранным агентом».

Читайте нас также:
#суд
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Украинские беженцы довольны жизнью в ФРГ меньше, чем выходцы из других восточноевропейских стран
Изображение к статье: Сбить дрон: как могут помочь НАТО балтийские стартапы
Изображение к статье: Советник президента Литвы не в курсе, что США выводит из страны военных
Изображение к статье: Правительство Литвы на месяц закрыло границу с Беларусью, есть исключения

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Гражданство Латвии: хочу – даю, хочу – назад заберу. В Сейме вспомнили про самого богатого гражданина ЛР Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1
Изображение к статье: 3I/ATLAS, чьё сближение с Землёй ожидается 19 декабря -комета или инопланетный корабль?
Техно
1
Изображение к статье: В Индии запустят производство пассажирских самолетов – российских
Техно
Изображение к статье: ЕС заключил с Украиной новое соглашение по сельскому хозяйству
В мире
Изображение к статье: Гражданство Латвии: хочу – даю, хочу – назад заберу. В Сейме вспомнили про самого богатого гражданина ЛР Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео