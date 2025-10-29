Как сообщил сегодня портал meduza.io, Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела издателя «Медузы» Галины Тимченко и передал его в суд.

Тимченко обвиняют в организации деятельности «нежелательной» организации. Издатель «Медузы» объявлена в международный розыск и заочно арестована, добавили в СК.

Об уголовном деле против издателя «Медузы» стало известно в мае 2025 года. По версии следствия, в сентябре 2024 года и в марте 2025 года Тимченко опубликовала в интернете видеозаписи «для формирования протестных настроений у граждан, а также для их вовлечения в деятельность организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории России». О каких видео идет речь, СК не уточняет.

В июне МВД объявило Тимченко в розыск, в июле Черемушкинский районный суд Москвы заочно арестовал издателя «Медузы».

Генпрокуратура России объявила «Медузу» «нежелательной организацией» в 2023 году. В 2024 году Минюст объявил Галину Тимченко «иностранным агентом».