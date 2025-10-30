Baltijas balss logotype
Французов и их гостей нельзя будет выселять следующие 5 месяцев 0 839

В мире
Дата публикации: 30.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Самовольные заселения стали бичом Пятой Республики.

Самовольные заселения стали бичом Пятой Республики.

В период «зимнего перемирия» также незаконным считается и отключение электроэнергии и газа.

«Зимнее перемирие» начнется во Франции 1 ноября и продлится 5 месяцев.

На самом деле, под этим невинным термином скрывается запрет на выселение арендаторов, даже если они не платят арендную плату, и сквоттеров, незаконно захвативших жилье.

Собственники жилья в этот период могут подать в суд, но постановление о выселении, если таковое и будет вынесено, не будет приведено в исполнение до 31 марта.

Собственникам напоминают, что незаконное выселение захватчиков собственности или недобросовестных арендаторов является преступлением: «принуждение третьего лица покинуть жилое помещение, в котором оно проживает, без получения помощи от государства в соответствии с условиями, предусмотренными статьей L. 153-1 Кодекса гражданского исполнительного производства Франции, путем обмана, угроз, нападения или принуждения, наказывается лишением свободы на срок до трех лет и штрафом в размере 30 000 евро» (статья 226-4-2 Уголовного кодекса Франции).

В период «зимнего перемирия» также незаконным считается и отключение электроэнергии и газа в захваченном жилье.

Собственников предостерегают от соблазна прибегнуть к услугам вышибал, которые за вознаграждение, используя те же методы, что и захватчики жилья, вселяются в него, занимают какое-то время, а затем, убедившись, что захватчик больше не пытается его вернуть, возвращают жилье хозяину. Собственникам напоминают, что эта схема возврата жилья является преступной.

Собственникам так же напоминают, что захват жилья или неуплата аренды арендаторами не являются автоматической причиной для освобождения от оплаты земельного налога. В исключительных случаях собственник может обратиться в налоговую инспекцию с просьбой о сокращении суммы земельного налога. Каждая такая просьба будет рассмотрена в индивидуальном порядке.

#франция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

