Фронт Полисарио официально отказался от участия в любых политических процессах, которые, по его мнению, «легитимизируют незаконную марокканскую оккупацию Западной Сахары».

Заявление стало ответом на американский проект резолюции ООН, продлевающий полномочия миротворческой миссии MINURSO (она с 1991 года наблюдает за перемирием и готовит референдум по Западной Сахаре) до 31 октября 2026 года. Совбез ООН проголосует по американскому проекту сегодня, 30 октября.

«Мы не сядем за стол переговоров, если исход уже предрешен. Любые рамки, исключающие свободный референдум, равносильны капитуляции перед фактом оккупации», — говорится в документе, подписанном генеральным секретарем Фронта Полисарио Брахимом Гали.

В нем же Фронт Полисарио сообщает, что Генсеку ООН Антониу Гутерришу передали проект референдума — документ, который впервые допускает три варианта будущего для Западной Сахары:

— полная независимость САДР,

— интеграция с Марокко в качестве обычной провинции,

— свободная ассоциация (автономия по типу Фарерских островов).

Второй вариант — интеграция с Марокко как обычная провинция — это «запасной сценарий» в референдуме. Он нужен Фронту Полисарио, чтобы показать гибкость и снять обвинения в непримиримости. Это лишает Марокко главного аргумента: «Полисарио хочет только независимости, диалог невозможен».

«Да, мы готовы обсуждать даже марокканский план автономии, но только если его выберет народ на референдуме с возможностью также проголосовать за независимость», — подтвердил министр иностранных дел САДР Мохамед Еслем Бейссат.

В тот же день в пяти лагерях беженцев в Алжире прошли крупнейшие протесты. Тысячи сахрави — потомки тех, кто бежал от марокканских и мавританских бомбардировок в 1975–1976 годах — скандировали: «Самоопределение или ничего!».

Официальный представитель МИД Марокко Айман Фалак назвал позицию Фронта Полисарио «провокацией»:

«План автономии 2007 года — единственная реалистичная основа. Референдум с опцией независимости исключен».

Западная Сахара была испанской колонией до 1975 года. После ухода Испании регион стал предметом спора между Марокко и Фронтом Полисарио, который при поддержке Алжира провозгласил в 1976 году Сахарскую Арабскую Демократическую Республику (САДР). План автономии, предложенный Рабатом, в последнее время получил признание США, Франции, Великобритании, Кении, Ганы.

На севере граничит с Марокко, на северо-востоке — с Алжиром, на востоке и юге — с Мавританией; с запада омывается Атлантическим океаном. Площадь — 266 тысяч км² (Великобритания - 243 610 кв. км). Крупнейший город — Эль-Аюн. По оценкам, население на июль 2005 года составляло 373 008 человек, в 2010 году — 405 210 человек, в 2015 году — 586 000 человек; в основном это арабы и арабизированные берберы, многие из них ведут кочевой образ жизни. При этом по оценкам около 40 тысяч живут в Свободной зоне и около 100 тысяч человек — в лагерях беженцев в Алжире.