Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Западная Сахара хочет свободы: земли больше Британии, а народу как в Риге 0 278

В мире
Дата публикации: 30.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Просторы достались не так чтобы плодородные.

Просторы достались не так чтобы плодородные.

Африканская территория уже полвека ведет борьбу.

Фронт Полисарио официально отказался от участия в любых политических процессах, которые, по его мнению, «легитимизируют незаконную марокканскую оккупацию Западной Сахары».

Заявление стало ответом на американский проект резолюции ООН, продлевающий полномочия миротворческой миссии MINURSO (она с 1991 года наблюдает за перемирием и готовит референдум по Западной Сахаре) до 31 октября 2026 года. Совбез ООН проголосует по американскому проекту сегодня, 30 октября.

«Мы не сядем за стол переговоров, если исход уже предрешен. Любые рамки, исключающие свободный референдум, равносильны капитуляции перед фактом оккупации», — говорится в документе, подписанном генеральным секретарем Фронта Полисарио Брахимом Гали.

В нем же Фронт Полисарио сообщает, что Генсеку ООН Антониу Гутерришу передали проект референдума — документ, который впервые допускает три варианта будущего для Западной Сахары:

— полная независимость САДР,

— интеграция с Марокко в качестве обычной провинции,

— свободная ассоциация (автономия по типу Фарерских островов).

Второй вариант — интеграция с Марокко как обычная провинция — это «запасной сценарий» в референдуме. Он нужен Фронту Полисарио, чтобы показать гибкость и снять обвинения в непримиримости. Это лишает Марокко главного аргумента: «Полисарио хочет только независимости, диалог невозможен».

«Да, мы готовы обсуждать даже марокканский план автономии, но только если его выберет народ на референдуме с возможностью также проголосовать за независимость», — подтвердил министр иностранных дел САДР Мохамед Еслем Бейссат.

В тот же день в пяти лагерях беженцев в Алжире прошли крупнейшие протесты. Тысячи сахрави — потомки тех, кто бежал от марокканских и мавританских бомбардировок в 1975–1976 годах — скандировали: «Самоопределение или ничего!».

Официальный представитель МИД Марокко Айман Фалак назвал позицию Фронта Полисарио «провокацией»:

«План автономии 2007 года — единственная реалистичная основа. Референдум с опцией независимости исключен».

Западная Сахара была испанской колонией до 1975 года. После ухода Испании регион стал предметом спора между Марокко и Фронтом Полисарио, который при поддержке Алжира провозгласил в 1976 году Сахарскую Арабскую Демократическую Республику (САДР). План автономии, предложенный Рабатом, в последнее время получил признание США, Франции, Великобритании, Кении, Ганы.

На севере граничит с Марокко, на северо-востоке — с Алжиром, на востоке и юге — с Мавританией; с запада омывается Атлантическим океаном. Площадь — 266 тысяч км² (Великобритания - 243 610 кв. км). Крупнейший город — Эль-Аюн. По оценкам, население на июль 2005 года составляло 373 008 человек, в 2010 году — 405 210 человек, в 2015 году — 586 000 человек; в основном это арабы и арабизированные берберы, многие из них ведут кочевой образ жизни. При этом по оценкам около 40 тысяч живут в Свободной зоне и около 100 тысяч человек — в лагерях беженцев в Алжире.

Читайте нас также:
#африка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Страну ЕС хотят наказать за то, что она утвердила только два пола – мужской и женский
Изображение к статье: На Ямайке подсчитали количество погибших в результате урагана «Мелисса»
Изображение к статье: Из-за метеозондов вильнюсский аэропорт вновь приостановил работу
Изображение к статье: Король Чарльз III лишит принца Эндрю оставшихся титулов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какой будет погода в выходные дни в Латвии? Синоптики дали прогноз
Наша Латвия
Изображение к статье: 7 фраз, которые умеют завоевывать сердце мужчины
Люблю!
Изображение к статье: 8 приемов, которые мгновенно сделают интерьер спальни дороже
Люблю!
Изображение к статье: Драма Людмилы Артемьевой: алкоголизм мужа, потеря ребёнка и тайна, о которой она молчит
Lifenews
Изображение к статье: Польша задумалась о выходе из ЕС
В мире
2
Изображение к статье: Межзвездный объект 3I/ATLAS неожиданно изменился: никто не знает, что происходит
Техно
Изображение к статье: Какой будет погода в выходные дни в Латвии? Синоптики дали прогноз
Наша Латвия
Изображение к статье: 7 фраз, которые умеют завоевывать сердце мужчины
Люблю!
Изображение к статье: 8 приемов, которые мгновенно сделают интерьер спальни дороже
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео