Польша укрепляет свое присутствие в Балтийском море, инвестируя в современные подводные лодки. В эксклюзивном интервью Euronews генерал-лейтенант Ярослав Громадзиньский подчеркивает важность этого решения для безопасности региона.

Вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш объявил, что Польша будет сотрудничать со Швецией в рамках программы Orka. Это один из самых долгосрочных и ожидаемых проектов модернизации польских военно-морских сил.

Согласно коммюнике Министерства обороны, ВМС Польши получат три подводные лодки класса A26 Blekinge производства шведской корпорации Saab. Первая должна прибыть в Польшу в 2030 году.

В тендере участвовали семь компаний из шести стран, в том числе немецкая ThyssenKrupp, итальянская Fincantieri и французская Naval Group.

"Швеция представила лучшее предложение по мнению команды, и это было подтверждено Советом министров в ходе объективного анализа всех критериев, как по срокам поставки, так и по цене, стоимости, способности работать, особенно в Балтийском море". - подчеркнул Владислав Косиняк-Камыш.

Министр добавил, что шведы заявили о передаче технологий и инвестициях в польскую судостроительную промышленность. Это необходимо для того, чтобы обеспечить возможность самостоятельного обслуживания и ремонта судов.

Новые корабли смогут погружаться на глубину более 200 метров и работать в автономном режиме не менее 30 дней. Они будут оснащены торпедами и ракетными установками, способными поражать цели на побережье и, в зависимости от конфигурации, в глубине материка.

Стоимость приобретения трех кораблей оценивается Министерством обороны примерно в 10 миллиардов злотых.

В интервью Euronews генерал-лейтенант Ярослав Громадзиньский оценивает решение Министерства обороны как "очень хорошее", подчеркивая, что покупка трех современных кораблей гарантирует непрерывность боевых возможностей и обслуживание подводных лодок с широким спектром применения.

"Я поддерживаю контракт со Швецией, потому что подводная лодка A26 имеет модульную конструкцию, которая может быть сконфигурирована в соответствии с потребностями заказчика. Любое оборудование, которое мы покупаем, предназначено для защиты границ Польши и целостности нашей территории. Преимущество этого корабля в том, что он разработан с учетом специфики Балтийского моря", - отметил генерал.

Состояние польских ВМС

В настоящее время польский флот насчитывает около 40 кораблей, из которых почти 30 - боевые. Они базируются в основном в Гдыне и Свиноуйсьце.

Их техническое состояние уже много лет вызывает беспокойство; ВМС Польши долгое время были наименее обеспечены финансами.

Единственная находящаяся в строю подводная лодка - ORP "Orzeł", построенная в 1985 году в СССР, - чаще находится в капитальном ремонте, чем в море.

Также устарели самые крупные корабли, включая фрегаты Oliver Hazard Perry, срок службы которых превышает 45 лет. Не намного моложе корвет ORP "Kaszub", которому 38 лет.

Большинство остальных кораблей выполняют в основном вспомогательные функции. В состав флота входят многочисленные минные тральщики, спасательные и патрульные суда, в том числе ORP "Ślązak" стоимостью 1,2 млрд злотых. Самым современным элементом военно-морских сил остаются минные заградители класса Kormoran II.

С точки зрения ударных возможностей и противолодочной борьбы ВМС явно выделяются на фоне других видов вооруженных сил. Гораздо лучше обстоят дела с обороной побережья.

Генерал Громадзиньский отмечает, что ВМС до сих пор не имели стратегического видения своего функционирования.

"ВМС до сих пор не имели четко сформулированного видения, в отличие от сухопутных войск. У нас самая большая сухопутная армия в Европе, но это в основном связано с тем, что мы граничим с агрессором. На мой взгляд, мы не до конца осознали, какую роль должен играть военно-морской флот", - подчеркивает генерал.

Безопасность Балтийского моря

14 января 2025 года генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о начале миссии Baltic Sentry. Эта инициатива призвана противостоять российской диверсионной деятельности в Балтийском море и ограничить работу так называемого "теневого флота".

Российские танкеры, часто ходившие под флагами третьих стран, перевозили нефть, в частности, в Индию, несмотря на санкции. В то же время поступали сообщения о повреждении подводных кабелей.

Безопасность Балтийского моря имеет решающее значение для Польши.

В море находятся три нефтяные платформы Orlen. В Гданьске работает нефтяной порт, через который осуществляется поставка нефти на нефтеперерабатывающие заводы в Польше и Германии. Развивается и сектор морской ветроэнергетики. Первая ветроэлектростанция мощностью 1,14 ГВт, строящаяся в 23 км от берега, должна быть введена в эксплуатацию в 2026 году. Она обеспечит энергией 1,5 млн домохозяйств и сократит выбросы CO₂ на 2,8 млн тонн в год.

Ключевую роль также играют терминал СПГ в Свиноуйсьце мощностью более 8 млрд кубометров в год и трубопровод Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров. По мнению аналитиков, обе инвестиции полностью покрывают годовую потребность Польши в газе.

Кроме того, по дну Балтийского моря проложены многочисленные силовые и телекоммуникационные кабели. Польша располагает тремя крупными контейнерными терминалами - Балтийским хабом в Гданьске, BCT и GCT в Гдыне, а также объектами в портовом комплексе Щецин-Свиноуйсьце.

Военно-морской флот при поддержке других вооруженных сил и союзников по НАТО отвечает за безопасность этой инфраструктуры.

Однако эксперты предупреждают, что продолжающееся недофинансирование флота повышает риск для ключевых объектов.

"Нам необходимо построить две или даже три линии защиты. Во-первых, нам нужна разведка в различных формах: подводные лодки и надводные корабли, сенсорные сети и разведывательные самолеты. Это очень сложная система, содержать которую одной стране экономически нецелесообразно. Однако в сотрудничестве со Швецией, Финляндией, Данией или Германией мы могли бы получить технологическое, информационное и стратегическое преимущество", - объясняет генерал.

Второй линией обороны, подчеркивает эксперт, должны стать зенитные комплексы на кораблях и платформах, а третьей - кинетические удары по объектам противника, появляющимся на Балтике.

Балтийский флот России и НАТО

Балтийский флот - одно из старейших военно-морских соединений России - дислоцируется в Балтийске у входа в Вислинский залив и в Финском заливе.

В его состав входят, в частности, подводная лодка, эсминец, два фрегата, четыре корвета и десяток малых ракетных кораблей и десантных судов.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО изменило баланс сил в регионе. Поддержка Польши, Германии и Дании еще больше укрепила преимущество альянса. В результате российские корабли оказались в гораздо более сложном положении.

Наиболее уязвимы корабли, стоящие в Финском заливе - водоеме, который в случае конфликта может быть быстро перекрыт минами или противокорабельными ракетами.

Стратегические острова, особенно Готланд, также имеют огромное значение. От его контроля зависит господство на Балтике, поэтому Швеция уже усилила свою военную безопасность.

Кремль стремится ограничить возможности НАТО, избегая при этом открытого столкновения. Для этого он использует "теневой флот" и диверсионную деятельность.

"Россия держит флот на Балтике, и наша задача - запереть его в портах, чтобы в случае необходимости он стал легкой мишенью для артиллерии. В случае конфликта мы не должны допустить выхода этих судов в море", - предупреждает генерал.

"Мы должны особенно тщательно охранять порты, особенно Свиноуйсьце. Поскольку враг четко обозначен на востоке, основные силы морской обороны, включая командование, должны быть расположены на западе, в Свиноуйсьце - вне досягаемости противника", - добавил генерал-лейтенант Ярослав Громадзиньский в интервью Euronews.

В результате Балтика становится ареной стратегического соперничества, в котором перевес явно на стороне стран альянса.