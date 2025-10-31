Baltijas balss logotype
На Западе удивились победе старого самолета над F-35 1 1223

В мире
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: На Западе удивились победе старого самолета над F-35
ФОТО: Global Look Press

F/A-18E из 1990-х «сбил» самолет пятого поколения F-35 на учениях.

Палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet, который разработали в 1990-е годы, смог «сбить» самолет пятого поколения F-35B Lightning II на учениях. Победе менее совершенного истребителя удивились в публикации западного издания Military Watch Magazine (MWM).

Автор обратил внимание на кадры, демонстрирующие имитацию поражения британского F-35B истребителем Super Hornet Военно-морских сил США. Самолет пятого поколения выполнял полеты с палубы авианосца Prince of Wales в Тихом океане. Корабль перебросили для проверки способности британского флота «проецировать мощь».

«Это столкновение привлекло особое внимание из-за технологических различий между двумя самолетами: F-35 на сегодняшний день является самым совершенным типом истребителя в западном мире, в то время как F/A-18E представляет собой гораздо более старую конструкцию четвертого поколения», — говорится в материале.

Как пишет издание, этот эпизод привлек внимание к недостаткам F-35 при ведении ближнего боя в зоне видимости.

#сша
Оставить комментарий

(1)
  • 31-го октября

    Главное не машина, главное кто за рулём

    3
    2

