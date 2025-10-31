Baltijas balss logotype
Союзнику США пригрозили: страна уже готова отказаться от российского газа 0 965

В мире
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Союзнику США пригрозили: страна уже готова отказаться от российского газа
ФОТО: Global Look Press

Японские энергокомпании заявили о возможности отказаться от российского газа, который они все годы войны в Украине закупают в крупных объемах.

Крупные японские энергетические компании JERA, Tohoku Electric Power и Kyushu Electric Power, покупающие российский сжиженный природный газ (СПГ) с проекта «Сахалин-2», заявили о возможности обойтись без этих поставок. Об этом сообщает американское агентство Reuters.

Требования по отказу от российского газа выдвигают США, которые с помощью ограничения экспорта энергоресурсов надеются принудить Москву к переговорам по Украине.

Между тем контракты с «Сахалином-2» покрывают около девяти процентов японского импорта. Так, JERA получает два миллиона тонн СПГ каждый год по двум контрактам, а кроме того, занимается перевалкой еще 30-35 миллионов тонн СПГ. В компании уверяют, что сумеют что-то предпринять, если исполнение соглашений приостановится.

Контракт Tohoku с российским проектом истекает в 2030 году, но в случае форс-мажора компания может увеличить закупки в США. Kyushu получает около 500 тысяч тонн СПГ по соглашению, срок действия которого истечет в 2031 году. Если с поставками начнутся перебои, компания попробует увеличить закупки по другим контрактам и выйти на спотовый рынок.

По словам источников агентства, премьер-министр Японии Санаэ Такаити на встрече с президентом США Дональдом Трампом указала, что отказ от российского СПГ будет для страны сложным.

Ранее сообщалось, что союзник США не хочет отказываться от российского газа.

Читайте: По-хорошему не понимают: союзник США не хочет отказываться от российского газа

#сша
