Внезапно: США исполнили просьбу Зеленского и поставят Украине мощное оружие 13 4065

В мире
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Внезапно: США исполнили просьбу Зеленского и поставят Украине мощное оружие
ФОТО: Global Look Press

Пентагон США одобрил поставку мощных дальнобойных ракет Tomahawk на Украину.

Пентагон одобрил поставку американских дальнобойных ракет Tomahawk Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает телеканал CNN.

«Пентагон дал Белому дому зеленый свет на поставку Украине ракет большой дальности Tomahawk, оценив, что это не окажет негативного влияния на арсеналы США», — говорится в публикации.

Ракеты Tomahawk очень сложные для перехвата средствами ПВО и их могут применить для ударов вглубь России - включая Крымский мост.

(13)
  • VS
    Vad Sorry
    31-го октября

    Людям Нада работа , и нормальная жизнь а ни какие-то амбиции, ни кому ни нужны заборы, инфляция, кого-то захватить дурдом, дайте работу обеспеченную жизнь, и хватит воевать и спонсировать

    13
    2
  • VS
    Vad Sorry
    31-го октября

    Интересно какой из них успокоится ? Уничтожают народ ради своих амбиций

    5
    4
  • VS
    Vad Sorry
    31-го октября

    Там было всё просто :придя к выводу, что это не окажет негативного влияния на американские арсеналы, оставив окончательное политическое решение за президентом США Дональдом Трампом, сообщили CNN три американских и европейских чиновника, знакомых с ситуацией.,,,,:Один из нерешенных вопросов заключается в том, как Украина будет запускать ракеты, если их предоставят США. Ракеты Tomahawk чаще всего запускаются с надводных кораблей или подводных лодок, но ВМС Украины сильно истощены, поэтому ракеты, вероятно, придется запускать с суши, отмечает CNN

    2
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    31-го октября

    Извините, а а каких пор Пентагон управляет Белым Домом и президентом США? Опять ВВ фуфло пихает.

    8
    2
  • С
    Сарказм
    Алексей Зиновьев
    1-го ноября

    Кхм, тоже поплохело товарищу. Пентагон нужен для того, чтобы советовать тов. Трампу в вопросах, в которых он некомпетентен (а это практически все, в том числе и военные). Ну вот они ему и сообщили, что от пары дестяков Томогавков США не обеднеют и смогут пережить их передачу. Что лишает Трампа аргумента мол самим не хватает и перекладывает полную ответственность за решение на него.

    1
    0
  • пк
    полосатый конь
    31-го октября

    По законам жанра, любая перемога на мазепии, через какое то время, сменяется зрадой. Таймер запущен. Ждём. Тик-так...))))

    10
    3
  • SK
    Soglasen Klassnij
    31-го октября

    Поставят, только есть один нюанс. Сначала нужно пройти проверку у психиатра.

    5
    3
  • DV
    Didzis Vatnikovs
    31-го октября

    Наконец победим Пукина

    3
    9
  • пк
    полосатый конь
    Didzis Vatnikovs
    31-го октября

    Просто перестань кушать серый горох, мой маленький друг. И пукин уйдёт ))

    8
    3
  • З
    Злой
    31-го октября

    Я бы посоветовал этому лохматому актёру фильма Один дома-2 провести годик у нас, на улице Твайку, там таким и есть место@

    48
    3
  • С
    Сарказм
    Злой
    31-го октября

    В гости что ль зовешь? На правах тамошнего старожила? Sic transit gloria mundi, от раскупорки шампанского до приглашения в дурку у ваты путь в один Томогавк:)

    4
    23
  • З
    Злой
    Злой
    31-го октября

    Сарказм- зачем сам себе лайк поставил, видно же всё.

    14
    5
  • С
    Сарказм
    Злой
    1-го ноября

    а ведь недаром в друку-то тебя определили, глюки у тебя жесткие, видишь чего-то, может, даже голоса киселева в башке тебе что-то шепчут?

    0
    2
