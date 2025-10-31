Пентагон одобрил поставку американских дальнобойных ракет Tomahawk Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает телеканал CNN.

«Пентагон дал Белому дому зеленый свет на поставку Украине ракет большой дальности Tomahawk, оценив, что это не окажет негативного влияния на арсеналы США», — говорится в публикации.

Ракеты Tomahawk очень сложные для перехвата средствами ПВО и их могут применить для ударов вглубь России - включая Крымский мост.