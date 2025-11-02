Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Российские военные - во всех районах Покровска, их в десять раз больше, чем ВСУ - Bild 2 2050

В мире
Дата публикации: 02.11.2025
УНИАН
Изображение к статье: Российские военные - во всех районах Покровска, их в десять раз больше, чем ВСУ - Bild
ФОТО: twitter

Российские военные закрепились почти во всех районах Покровска. Для украинской армии еще существует коридор шириной около пяти километров, через который удается завозить припасы и эвакуировать раненых. Об этом пишет аналитик Юлиан Рёпке на страницах немецкого издания Bild.

По его словам, в пределах города оборону держат более 1000 украинских солдат, некоторые из них оказались в тылу российских позиций. Вражеские войска численно превосходят украинских в десять раз и имеют значительно большую огневую мощь.

Автор пишет, что россиянам удалось достичь успеха, потому что с украинской стороны недостаточно солдат, и оборона была слишком слабой. Это позволило российским войскам проникать сквозь километровые пробелы в тылу украинских линий.

"Россияне создали хаос своей стратегией инфильтрации. Теперь никто не знает, где наши войска, а где враг. Это приводит к беспорядку, нечеткой линии фронта и даже дружественному огню", - рассказал изданию украинский офицер.

×
Читайте нас также:
#война РФ и Украины
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
19
4
0
0
0
1

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео