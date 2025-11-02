Российские военные закрепились почти во всех районах Покровска. Для украинской армии еще существует коридор шириной около пяти километров, через который удается завозить припасы и эвакуировать раненых. Об этом пишет аналитик Юлиан Рёпке на страницах немецкого издания Bild.

По его словам, в пределах города оборону держат более 1000 украинских солдат, некоторые из них оказались в тылу российских позиций. Вражеские войска численно превосходят украинских в десять раз и имеют значительно большую огневую мощь.

Автор пишет, что россиянам удалось достичь успеха, потому что с украинской стороны недостаточно солдат, и оборона была слишком слабой. Это позволило российским войскам проникать сквозь километровые пробелы в тылу украинских линий.

"Россияне создали хаос своей стратегией инфильтрации. Теперь никто не знает, где наши войска, а где враг. Это приводит к беспорядку, нечеткой линии фронта и даже дружественному огню", - рассказал изданию украинский офицер.