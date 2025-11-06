Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Еврокомиссия обеспокоена количеством россиян в Венгрии и Сербии 1 794

В мире
Дата публикации: 06.11.2025
УНИАН
Изображение к статье: Еврокомиссия обеспокоена количеством россиян в Венгрии и Сербии

Венгрия и Сербия предоставляют россиянам гражданство своих стран, что, по мнению Еврокомиссии, угрожает безопасности Евросоюза.

Европейская комиссия обеспокоена из-за того, что Венгрия и Сербия продолжают выдавать россиянам вид на жительство по упрощенной процедуре, пишет Радио Свобода.

"Еврокомиссия обеспокоена, что, согласно последней информации, Венгрия все еще выдает национальные карточки гражданам России в соответствии со своими национальными правилами", - сообщил представитель Еврокомиссии Маркус Ламерт во время брифинга в Брюсселе.

Издание отмечает, что летом 2022 года Венгрия упростила выдачу виз на работу и проживание для граждан ряда стран, среди которых Россия и Беларусь.

Ламерт заявил, что Еврокомиссия продолжает мониторить ситуацию в отношении Венгрии. Он также напомнил, что российская агрессия против Украины и в дальнейшем представляет угрозу безопасности Евросоюза.

Указывается, что Еврокомиссия призвала правительство Сербии тщательнее проверять на вопросы безопасности заявки россиян на получение их гражданства. Примечательно, что хотя Сербия и не входит в Евросоюз, но пользуется безвизовым доступом в Шенгенскую зону.

"Предоставление гражданам России права безвизового въезда в ЕС путем назначения им гражданства Сербии создает потенциальные риски для безопасности ЕС", - указывается в отчете Еврокомиссии относительно прогресса Сербии на пути в ЕС.

Приводятся данные, что с 2022 года до марта 2025-го власти Сербии в особом порядке предоставили гражданство более 200 гражданам России якобы "за заслуги перед страной", среди которых есть российские политики, работники предприятий, где изготавливают ядерное оружие и тому подобное.

Помощь Украине от Венгрии и Сербии

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не защищает Венгрию ни от кого и ни от чего. По словам Орбана, его страна не просила об этом и никогда не будет этого делать. Он добавил, что безопасность Венгрии гарантируется их национальными оборонными возможностями и НАТО. Орбан подчеркнул, что Венгрия предоставила Украине гуманитарную помощь на сумму около 200 миллионов евро, а также поставляет газ и электроэнергию.

Также мы писали, что президент Сербии Александар Вучич опроверг предположение, что связи его страны с Россией могут угрожать кому-то в Европе. По словам Вучича, его страна является крупным производителем боеприпасов и готова поставлять их в Европу. При этом, президент Сербии намекнул, что не будет против, если страны Европы будут покупать боеприпасы у них, а затем передавать оружие Украине.

×
Читайте нас также:
#Сербия #Россия-Евросоюз #Венгрия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
5
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео