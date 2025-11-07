Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Да пошло оно»! Божена Рынска озвучила боль бежавших от войны россиян 9 4116

В мире
Дата публикации: 07.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Да пошло оно»! Божена Рынска озвучила боль бежавших от войны россиян
ФОТО: Instagram

“Когда эмпатия заканчивается: заметки с обочины моральной войны”, - так называется пост, размещенный в телеграмм канале журналистки и светской персоны, живущей ныне в Латвии. При этом остается неясным, ее ли это личные откровения или взятые у кого-то другого:

“Есть чувство, которое редко упоминают в больших гуманитарных речах — усталость от сочувствия. Оно наступает тихо, выжидая, пока мы перепробуем все регистры сочувствия — от яростной поддержки до рационального сострадания, пока слёзы и донаты, митинги и тексты не доведут внутренний ресурс до нуля.

И вот наступает момент: смотришь на очередной европейский саммит и чувствуешь… пустоту. Нет, речь не о поддержке или предательстве. Не о выборе стороны. Это про другое — про истощение. Бак, знаете ли, не бездонный.

И вот стоишь ты, весь такой гражданин мира, за справедливость, за свободу, за человечество, и вдруг понимаешь, что ехать уже не на чем. Двигатель чихает.

Весной 2022-го казалось, что мир раскололся на свет и тьму, и надо просто немного потерпеть, проявить волю, вложиться, — и чудо случится.

Некоторые россияне так думали. Бросили карьеры, недвижимость, lifestyle, чтобы быть на правильной стороне истории.

Но оказалось, что мир не работает по голливудскому сценарию. Добро не всегда побеждает. А Европа, казавшаяся той самой «правильной стороной» заявила: «Ты всё равно один из них».

А затем начались парламентские инициативы типа: «А давайте не будем продавать им недвигу, пусть чувствуют моральную ответственность!»

И банки — до свидания.

И визы — через окно не влезешь.

В такие моменты даже у самой праведной души возникает мысль: «Знаете что… да пошло оно».

Потому что силы не бесконечны.

Кейс Белоники

Сказать, что мне жалко Белонику, было бы преувеличением. Но это кейс, на который стоит посмотреть. Она полезла туда, куда полезли многие «новые моральные добровольцы», — в попытку доказать, что они больше не часть России и искренне на стороне Украины. И получила по сусалам.

Потеря резерва эмпатии

Эмпатия — ресурс ограниченный. Она не бесконечна. И к осени 2025-го мы внезапно обнаружили, что внутри — гулкий пустой сосуд.

Не потому, что мы стали хуже. А потому, что слишком долго пытались быть лучше”.

×
Читайте нас также:
#мнения #русские #Россия-Евросоюз
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
15
2
3
0
0
0

Оставить комментарий

(9)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео