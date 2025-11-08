Турция в пятницу объявила, что выдала ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других членов его правительства по обвинению в геноциде, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Среди 37 подозреваемых, в отношении которых выданы ордера на арест, — министр обороны Израиля Исраэль Кац, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и начальник Генерального штаба, генерал-лейтенант Эяль Замир, говорится в заявлении прокуратуры Стамбула. Полный список этих должностных лиц не был опубликован.

Турция обвинила этих представителей израильской власти в «геноциде и преступлениях против человечности», которые Израиль якобы «систематически совершал» в секторе Газа.

В заявлении прокуратуры также упоминается Турецко-Палестинская больница дружбы, построенная Турцией в Газе и подвергшаяся бомбардировке со стороны Израиля в марте.

В прошлом году Турция присоединилась к делу, инициированному Южной Африкой в Международном уголовном суде (МУС), в котором Израиль обвиняется в геноциде.