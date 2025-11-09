Несмотря на общие ценности и культуру, в Европе сохраняется значительное неравенство в доходах. Разрыв сокращается с поправкой на покупательную способность, но существенный разрыв между богатыми и бедными все равно остаётся.

За последние несколько лет домохозяйства в Европе пережили серьезный кризис стоимости жизни, усугубленный войной России в Украине и постпандемическими потрясениями в сфере предложения. Многие семьи были вынуждены ограничить свои расходы, и домохозяйства продолжают считать копейки - даже в условиях, когда инфляция приближается к целевому уровню ЕЦБ в 2%.

Одним из полезных показателей доходов домохозяйств является "медианный эквивалентный чистый доход". Это типичный доход на человека, скорректированный с учетом размера семьи и после уплаты налогов.

По состоянию на 2024 год медианный эквивалентный доход в 34 европейских странах варьируется от 3 075 евро в Албании до 50 799 евро в Люксембурге.

В ЕС самый низкий медианный эквивалентный доход в Болгарии - 7 811 евро, в то время как средний по ЕС составляет 21 582 евро.

На вершине рейтинга к Люксембургу присоединились Швейцария и Норвегия, за которыми следуют Дания, Австрия, Ирландия, Нидерланды и Бельгия - все в диапазоне 30 000-35 000 евро. Финляндия, Германия, Швеция и Франция также находятся выше среднего уровня по ЕС.

Показатели ниже 10 000 евро, помимо Болгарии, внутри ЕС имеют также Венгрия и Румыния.

Водораздел между Востоком и Западом

Данные свидетельствуют о четком географическом разделении: западные и северные европейские страны имеют самые высокие медианные доходы, в то время как южные и восточные регионы отстают. Например, разрыв между Люксембургом и Болгарией превышает 40 000 евро.

Доктор Стефано Филауро, доцент Римского университета Сапиенца, рассказал Euronews Business: "Уровень среднего благосостояния, наблюдаемый в 2024 году, отражает долгосрочные структурные факторы, такие как исторические пути роста, индустриализация и развитие благосостояния".

Производительность и структура экономики имеют значение

По словам Джулии Де Лаззари, экономиста Международной организации труда (МОТ), различия в производительности и структуре промышленности помогают объяснить этот разрыв.

"Более высокая производительность труда позволяет странам поддерживать более высокие зарплаты, - сказала она в интервью Euronews Business.

"Это означает, что в странах с крупными высокорентабельными секторами, такими как финансы, информационные технологии или передовое производство, зарплаты, как правило, выше, в то время как в странах, зависящих от сельского хозяйства или базовых услуг, они ниже", - говорит Де Лаззари

С поправкой на покупательную способность

Если сделать поправку на стандарт покупательной способности (PPS) - искусственную денежную единицу, уравнивающую то, что можно купить за деньги в разных странах, - разрыв сокращается, но все равно остается значительным.

Медианный эквивалентный чистый доход варьируется от 5 098 PPS в Албании до 37 781 PPS в Люксембурге. Средний показатель по ЕС составляет 21 245 PPS, при этом Венгрия (11 199 PPS) имеет самый низкий показатель среди членов ЕС.

Разрыв между самыми низкими и самыми высокими показателями в ЕС составляет около 26 500 PPS, тогда как в номинальном выражении - почти 43 000 евро.

Такие страны, как Польша, Румыния и Болгария, демонстрируют заметно лучшие результаты, когда доходы измеряются в PPS, а не в номинальном выражении.

Среди стран "большой четверки" ЕС Германия и Франция остаются на уровне выше среднего, а Италия и Испания - чуть ниже.