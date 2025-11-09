Волна поддержки исчерпана: в Польше растет враждебность и агрессия к украинцам - Bloomberg

Дата публикации: 09.11.2025
УНИАН
Первоначальная волна поддержки Украины со стороны Польши после вторжения России в 2022 году "исчерпана", и наблюдается рост числа случаев дискриминации и разжигания ненависти в отношении украинцев, проживающих в стране, пишет Bloomberg.

Так, спустя месяц после полномасштабного вторжения, опрос, проведённый варшавским центром общественного мнения CBOS, показал, что 94% поляков хотели бы принять украинских беженцев. Согласно опросу CBOS в прошлом месяце, этот показатель составил 48%, причём половина поляков теперь считает, что государственные пособия, предоставляемые прибывшим украинцам, слишком щедры.

"Трещины в этой солидарности сейчас становятся всё более очевидными, поскольку сопротивление поддержке Украины становится центральным моментом в борьбе за власть в высших эшелонах польской политики", - отмечает издание.

Украинцы помогают экономике Польши

Эксперты отмечают вклад украинских иммигрантов в развитие экономики Польши. Так, Польский банк развития в марте подсчитал, что украинские рабочие, включая тех, кто иммигрировал до 2022 года, вносят до 2,4% в валовой внутренний продукт Польши. А в отчёте за 2024 год указано, что 78% перемещённых украинцев в Польше были трудоустроены — это больше, чем в любой другой стране-члене Организации экономического сотрудничества и развития.

"Благодаря украинским мигрантам мы могли бы восполнить дефицит рабочей силы в условиях резкого демографического спада", — сказал Ян Бжозовский, экономист Института европейских исследований Ягеллонского университета в Кракове. Он предупредил, что стране не следует воспринимать украинцев как должное:

"Их не принуждают оставаться в Польше, поэтому они могут переехать в Германию, Францию или другие страны ЕС. Негативное отношение к ним сыграет свою роль".

Преступления на почве ненависти становятся чаще

Статистика преступлений на почве ненависти и дискриминации сложна, поскольку многие жертвы не сообщают о происшествиях, а когда сообщают, национальность или этническая принадлежность не всегда указываются. Полиция заявила, что зарегистрировала 651 дело против граждан Украины в Польше в 2024 году и 477 за первые девять месяцев этого года.

Ассоциация "Никогда больше", варшавская неправительственная организация, собирающая данные о расизме и ксенофобии, заявила, что количество физических нападений на украинцев также увеличилось в период с 2024 по 2025 год.

Фигура "неблагодарного украинца" занимает важное место в антиукраинских нарративах, считает Елена Бабакова, исследователь и аналитик в области миграции. Когда поляки встречают украинцев, которые не берутся за любую работу и могут конкурировать с ними, это нарушает негласный общественный договор, сказала она.

Польская готовность помогать переживает периоды подъемов и спадов, и, возможно, спадов будет ещё больше, заявил Пётр Бурас, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям в Варшаве. Первоначальная волна поддержки после 2022 года теперь "исчерпана", говорит он.

Как сообщал ранее УНИАН, резкий приток новых украинских беженцев вызвал негативную реакцию в Европе. Политики в Германии и Польше начали выражать недовольство из-за роста количества молодых украинских парней, которые прибывают в эти страны.

При этом польские СМИ сообщали, что в Польше растет количество преступлений, совершенных поляками по отношению к украинцам. Причем в большинстве случаев речь идет о преступлениях именно на почве ксенофобии и этнической ненависти.

#Польша #помощь Украине
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
