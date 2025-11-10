Болгарский премьер-министр Росен Желязков заявил в понедельник, что власти страны принимают меры безопасности на нефтеперерабатывающем заводе российской нефтяной компании "Лукойл" в Бургасе.

По словам Желязкова, власти Болгарии принимают превентивные меры, чтобы сохранить критическую инфраструктуру страны – в частности, завод "Лукойла".

В болгарском Совете национальной безопасности предварительно анонсировали, что речь идет, среди прочего, об инспекциях и подготовке военной полиции, а также развертывании системы противодействия беспилотникам.

Это произошло после того, как на прошлой неделе Болгария приняла законодательные изменения, разрешив себе конфисковать нефтеперерабатывающий завод и продать его новому владельцу.

В Болгарии расположен крупный нефтеперерабатывающий завод в Бургасе, который принадлежит "Лукойлу" и обеспечивает до 80% топлива страны. Российская компания традиционно имеет значительное экономическое влияние на Болгарию.