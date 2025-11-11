Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Азербайджан обратился к «братской стране» по поводу крушения самолета 0 650

В мире
Дата публикации: 11.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Азербайджан обратился к «братской стране» по поводу крушения самолета
ФОТО: Youtube

МИД Азербайджана обратился к «братской» Турции после крушения самолета в Грузии.

МИД Азербайджана обратился к «братской Турции» после крушения военно-транспортного самолета С-130 в Грузии. Об этом ведомство написало на своей странице в соцсети X.

«Известие о крушении военно-транспортного самолета типа C-130, направлявшегося из Азербайджана в братскую Турцию и потерпевшего крушение на территории Грузии, глубоко потрясла нас. В связи с этой тяжелой утратой выражаем братскому турецкому народу и Вооруженным силам Турции глубокие соболезнования», — говорится в сообщении.

Накануне грузинский телеканал «Имеди» сообщил, что вертолет, предположительно, Вооруженных сил Турции разбился на грузино-азербайджанской границе. На видео был видно, что некий объект падает с высоты и позже взрывается от столкновения с землей.

Позже в Турции уточнили, что потерпел крушение самолет С-130. На его борту, предположительно, находилось десять военнослужащих. Лайнер перевозил военных, участвовавших в военном параде в Баку в честь годовщины окончания 44-дневной войны в 2020 году.

Читайте нас также:
#Азербайджан
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
1
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Руководство Украины не выразило никакой благодарности США за наши усилия - Трамп
Изображение к статье: Битва за мир: вместо мирного плана Трампа Европа выдвинула свой план — из 24 пунктов
Изображение к статье: Между Трампом и новым мэром Нью-Йорка состоялся разговор в духе Тарантино Иконка видео
Изображение к статье: Макрон поддержал Мандона, велевшего Франции быть готовой терять своих детей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео