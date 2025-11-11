Минобороны Турции сообщило о крушении военного транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules в Грузии. Об этом проинформировала пресс-служба турецкого военного ведомства.

«Возвращавшийся в Турцию из Азербайджана военный транспортный самолет C-130 наших ВВС разбился в Грузии», — говорится в сообщении. Началась поисково-спасательная операция. Анкара координирует действия с грузинскими властями.

По данным СМИ, на борту могли находиться турецкие военные, которые участвовали в параде в Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на своем сайте выразил соболезнования президенту Турции. "Глубоко потрясены известием о гибели военнослужащих в результате крушения военно-транспортного самолета ВВС Турции. Приношу братскому народу Турции самые глубокие соболезнования в связи с трагедией", говорится в письме.

Число находившихся на борту турецкое Министерство национальной обороны пока не приводит.

C-130 Hercules — американский военно-транспортный самолёт средней и большой дальности. Основной военно-транспортный самолёт США, стран НАТО и ряда других стран. Экипаж: 2 пилота. Пассажировместимость: 72 солдата или 64 парашютиста. Грузоподъёмность: 18 955 кг.

ДОПОЛНЕНО: Министерство национальной обороны Турции сообщило, что на борту военно-транспортного самолета C130, потерпевшего крушение на границе Грузии и Азербайджана, находились 20 человек.

ДОПОЛНЕНО: Минобороны Турции сообщило о гибели 20 военных при крушении транспортного самолета С-130 на границе Азербайджана и Грузии.