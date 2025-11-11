Baltijas balss logotype
Из-за контрабандных воздушных шаров три самолета из Вильнюса были направлены в аэропорты Риги и Каунаса 0 392

В мире
Дата публикации: 11.11.2025
LETA
Изображение к статье: Из-за контрабандных воздушных шаров три самолета из Вильнюса были направлены в аэропорты Риги и Каунаса
ФОТО: pixabay

Из-за контрабандных воздушных шаров три самолета, которые должны были сесть в Вильнюсском аэропорту в ночь с понедельника на вторник, были перенаправлены в аэропорты Каунаса и Риги.

Как сообщил Национальный центр управления кризисамиЛитвы, ночью было зафиксировано 34 радиолокационных обнаружения. Служба охраны государственной границы Литвы обнаружила шесть контрабандных грузов.

Представитель компании "Lietuvos oro uostai" Тадас Василяускас сообщил, что самолеты, летевшие из Тенерифе и Мадейры, были перенаправлены в Каунасский аэропорт, а самолет из Амстердама - в Рижский аэропорт. Это коснулось в общей сложности 470 пассажиров.

Представитель "Oro navigacija" Ингрида Даугирде сообщила BNS, что временные ограничения на прибытие самолетов в Вильнюсский аэропорт были введены после того, как власти получили информацию о неопознанном объекте, замеченном в воздушном пространстве.

#Литва #аэропорт #контрабанда #авиа
Видео