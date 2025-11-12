По всему миру на танкерах скопилось около 1 млрд баррелей нефти, "непропорционально большой" объем которого составляет сырье из подсанкционных стран. Среди причин - ужесточение ограничений против РФ, пишет Bloomberg.

На танкерах в морях и океанах по всему миру скопилось около одного миллиарда баррелей нефти , "непропорционально большой" объем которой приходится на находящиеся под санкциями страны. Об этом в среду, 12 ноября, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию судов и аналитику компаний Vortexa, Kpler и OilX.

По их информации, примерно 40% от прироста объема нефти на танкерах с конца августа приходится на сырье из России, Ирана, Венесуэлы или топливо неясного происхождения. Даже по нижней оценке (около 20%) это больше, чем совокупная доля этих трех стран в мировой добыче нефти (17%), указывает Bloomberg.

При этом накопление нефти на танкерах в море не означает, что она никогда не будет продана, пишет агентство. Однако этот прирост бьет по доходам находящихся под санкциями экспортеров нефти и может иметь последствия для мирового рынка нефти, который, по прогнозам, движется к переизбытку предложения.

Чем может быть вызван прирост

"Отчасти этот прирост объясняется ужесточением западных санкций, из-за которых российская нефть застряла на судах и не могла быть выгружена", - приводит агентство слова аналитиков компании Clarksons Securities. В частности, накануне Bloomberg писал о сокращении закупок нефти из РФ со стороны Индии .

В то же время морские отгрузки из России выросли в последние недели, поскольку страна увеличивает добычу в рамках соглашения с партнерами по ОПЕК+ . Часть нефти также могли переправить в экспортные терминалы из-за украинских атак по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ ) на территории РФ, указывает Bloomberg.

США в очередной раз призвали всех членов НАТО не покупать нефть и газ у РФ

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом 10 ноября призвали всех союзников Вашингтона по НАТО прекратить покупать российские энергоносители. По данным Bloomberg, Турция - третий крупнейший покупатель российской нефти после Китая и Индии.

А в конце октября Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) ввело дополнительные санкции в связи с "отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе" по завершению война в Украине . Под новые ограничения подпали не только "Лукойл" и "Роснефть" , но и их 34 дочерние компании. Блокировка коснется также всех компаний, в которых "Лукойл" и "Роснефть" владеют долей, равной или превышающей 50%. За неделю до этого санкции против "Лукойла" и "Роснефти" ввела Великобритания.