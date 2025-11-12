Baltijas balss logotype
Последние санкции США против России очень эффективны - эксперт из Эстонии

В мире
Дата публикации: 12.11.2025
LETA
Изображение к статье: Последние санкции США против России очень эффективны - эксперт из Эстонии
ФОТО: Unsplash

Введенные США в конце октября санкции против крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» вступят в полную силу через десять дней, но уже сейчас видно, что они оказывают сильное влияние на экономику России, отметили в Circle K.

В результате санкций поставки российских нефтепродуктов на мировой рынок сократятся, с другой стороны, блокировка этих компаний приведет к росту цен на готовую продукцию.

По словам руководителя по ценообразованию на моторное топливо Circle K Индрека Сасси, эффект от объявленных санкций уже заметен. Например, заблокирована деятельность финской дочерней компании «Лукойла» — Teboil; на иракском нефтяном месторождении «Западная Курна-2», где «Лукойл» владеет крупной долей, приостановлены работы и объявлен форс-мажор, поскольку Ирак заморозил все платежи компании; Болгария берет под государственный контроль крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Лукойлу»; заблокирована продажа зарубежных активов «Лукойла» группе Gunvor, которую называют марионеткой Кремля; под вопросом также судьба румынского НПЗ Petrotel-Lukoil и завода Zeeland в Нидерландах.

«Шаг США по введению санкций против „Роснефти“ и „Лукойла“ является знаковым, поскольку речь идет о двух крупнейших российских нефтяных гигантах, и эти меры окажут значительное влияние на российский нефтяной экспорт», — пояснил Сасси. «Реальное воздействие санкций будет зависеть от того, сколько зарубежных компаний и покупателей нефти станут избегать сотрудничества с этими предприятиями, однако уже предпринятые шаги подтверждают, что эффект от санкций будет широкомасштабным».

В то же время более решительное отсечение российской нефти от мирового рынка может привести к росту цен на нефть и нефтепродукты. Турецкий поставщик топлива Guzel Enerjii уже предупредил своих клиентов о грядущем повышении цен на дизельное топливо, вызванном антироссийскими санкциями, которые привели к перебоям в поставках и увеличению расходов на страхование и финансирование.

«Цена на сырую нефть с начала месяца немного снизилась, и нефть марки Brent торгуется на уровне около 64 долларов США за баррель, однако цены на готовую продукцию находятся в фазе роста. Росту цен способствуют увеличение спроса, санкции США и ЕС против России, успешные атаки Украины на объекты российской нефтяной промышленности и импортные терминалы, а также период технического обслуживания НПЗ в Южной Европе, из-за чего на рынок поступает меньше готовой продукции», — перечислил Сасси.

Санкции против российской нефти заставили китайские и индийские нефтеперерабатывающие заводы проявлять большую осторожность, в результате чего они начали искать новых поставщиков. Например, о приостановке закупок российской сырой нефти объявил китайский НПЗ Yamchang Petroleum.

В то же время с приходом осени в мире наблюдается некоторое снижение потребления, что может замедлить рост цен. Saudi Aramco снизила официальную цену на сырую нефть марки Arab Light для своих азиатских клиентов с поставкой в декабре, что является признаком низкого спроса на нефть в азиатском регионе.

#топливо #санкции против России
