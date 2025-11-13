Baltijas balss logotype
«Языковой упадок» в школах Киева: только по-украински говорит 18% учеников

В мире
Дата публикации: 13.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В киевских школах снизился процент использования украинского языка.

В киевских школах снизился процент использования украинского языка.

Только 18% школьников Киева говорят исключительно на украинском.

Школы в Киеве значительно реже начали использовать украинский язык в образовательном процессе. Почти четверть учителей сейчас ведут на русском уроки, и только 18% учеников общаются исключительно на украинском. Это на 10% меньше, чем в прошлом году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт Уполномоченного по защите государственного языка.

Мониторинг Госслужбы качества образования совместно с Уполномоченным по защите государственного языка в апреле-мае 2025 года показал:

24% учителей в Киеве во время уроков и 40% на переменах используют негосударственный язык; по Украине средние показатели - 14% на уроках и 21% на переменах.

Опрос учеников показал, что 66% нарушают языковой закон на уроках, а 82% - на переменах. Только 18% школьников Киева говорят исключительно на украинском. Это на 10% меньше, чем в прошлом году.

В то же время примерно 5% от общего количества жалоб, которые поступают в офис языкового омбудсмена, касаются сферы образования: как школ, так и дошкольных учреждений.

"Что касается школ, эта часть жалоб составляет всего лишь четвертину от общего количества жалоб по образованию. Казалось бы, немного. Но небольшое количество жалоб не означает отсутствие нарушений. Очевидно, это связано со спецификой отношений между субъектами образовательного процесса. Родители и дети в определенной степени заинтересованы в лояльности учителей. Кроме того, существует проблема с фиксацией нарушения", - пояснил заместитель руководителя Секретариата Уполномоченного по защите государственного языка Сергей Сиротенко.

В 2025 году украинский родным считают лишь 32% учеников Киева. Русский или оба языка называют родными 28% родителей и 15% учителей.

Частично это объясняется домашним общением на русском и контентом в интернете, который влияет на языковые привычки молодого поколения.

"Киев можно отнести к русифицированным регионам Украины. Молодое поколение применяет русский даже чаще, чем их родители. Это признак серьезного влияния страны-агрессора. Через интернет, социальные сети Россия влияет на наших детей, на формирование языковых привычек", - добавил Сиротенко.

Факторы, препятствующие украинскому языку

По данным исследования, главными причинами низкого уровня использования государственного языка являются:

-русскоязычный контент в интернете (35% родителей);

-общение дома на русском (до 81% учителей, 49% учеников);

-недостаточный уровень владения украинским;

-отсутствие украиноязычной среды и предвзятое отношение к языку.

Сиротенко отметил необходимость принятия закона №13072, системного правового и ценностного просвещения учителей и учеников, а также усиления контроля в школах:

"Руководитель учреждения должен обеспечивать выполнение образовательного процесса на государственном языке и нести персональную ответственность за соблюдение языкового закона", - заявил Сиротенко.

title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

  • A
    Aleks
    13-го ноября

    Как похоже с Латвией.Даже запах один в один .

    13
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Aleks
    13-го ноября

    А сколько процентов говорят по украински в латышских школах?

    3
    0
  • Е
    Ехидный
    13-го ноября

    а что тут удивительного ??? Киев никогда не был украиноговорящим городом !!!даже в администрации зели только уборщицы говорят на мове !!!

    12
    1
