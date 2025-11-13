Антикоррупционные органы в Украине работают, ответили в Еврокомиссии на вопрос о коррупционном скандале в Киеве. В Брюсселе подчеркнули, что борьба с коррупцией - ключевое условие для вступления страны в Евросоюз.

Расследование коррупционного скандала в Украине показывает, что в этой стране действуют антикоррупционные органы и они функционируют, заявили представители Еврокомиссии (ЕК) на пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 13 ноября, отвечая на вопрос, означает ли разразившийся в Украине коррупционный скандал снятие с повестки дня вопроса о вступлении Украины в Евросоюз.

"Борьба с коррупцией занимает центральное место в нашем пакете по расширению ЕС, который определяет общую позицию по этому вопросу. Хочу подчеркнуть, что борьба с коррупцией является ключевым условием для вступления страны в ЕС. Это требует постоянных усилий, чтобы эффективно противостоять коррупции и соблюдать верховенство права. Поэтому роль независимых антикоррупционных органов, которые являются краеугольным камнем верховенства права в Украине как будущем государстве-члене ЕС, должна быть защищена. Комиссия продолжит следить за ситуацией", - указали представители Еврокомиссии.

Особая важность борьбы с коррупцией

"Важно подчеркнуть, что проводимые в Украине расследования показывают: антикоррупционная работа и соответствующие институты в этой стране действительно существуют и выполняют свое предназначение - бороться с коррупцией . Это, безусловно, область, которой мы уделяем особое внимание, в том числе в контексте процесса присоединения к Евросоюзу", - добавили представители пресс-службы.

Они также отметили, что председатель ЕС Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) "находится в регулярном, очень частом контакте с президентом Владимиром Зеленским". Представители ЕК сказали, что не могут подтвердить, имел ли место контакт именно в данном контексте (речь идет о коррупционном скандале в Украине. - Ред.), но подчеркнули, что фон дер Ляйен и Зеленский "разговаривают очень часто и на постоянной основе".

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) на этой неделе сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в госкомпании "Энергоатом" .