Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Урсула фон дер Ляйен получит свою разведывательную службу 2 4509

В мире
Дата публикации: 13.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Бывший гинеколог из ФРГ - дама с амбициями.

Бывший гинеколог из ФРГ - дама с амбициями.

Пока еще у новой спецслужбы нет ни бюджета, ни штата.

Еврокомиссия (ЕК) создаст новый разведывательный орган для большей эффективности использования данных, собираемых национальными разведками. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Неназванный представитель ЕК сообщил FT, что Комиссия "изучает пути укрепления своих возможностей в области безопасности и разведки". Он добавил, что "в рамках этого подхода рассматривается вопрос о создании специального органа".

Чиновник также отметил, что концепция создания подразделения находится в стадии разработки и обсуждения, а "конкретных сроков реализации не установлено". Создание такого органа, по его словам, будет основано на "существующем опыте комиссии <...> и тесном сотрудничестве с соответствующими департаментами Европейской службы внешних связей". Другой источник газеты подчеркнул, что ЕК и разведслужбы стран ЕС должны "объединить все эти данные и стать эффективными и полезными для партнеров".

Против этой инициативы выступили представители Разведывательного и ситуационного центра ЕС (INTCEN), которые опасаются, что новый орган будет дублировать их функции и в будущем может заменить их. План создания нового ведомства, по словам источников, не был доведен до всех стран ЕС. Ожидается, что некоторые страны будут сопротивляться таким инициативам.

Подразделение, которое будет сформировано в рамках генерального секретариата Комиссии, планирует нанимать сотрудников со всего разведывательного сообщества ЕС и собирать разведывательную информацию для общих целей, рассказали четыре человека, информированные о планах.

Полномасштабное вторжение России в Украину и предупреждение президента США Дональда Трампа о сокращении американской поддержки Европы в сфере безопасности заставили ЕС переосмыслить свои собственные возможности в сфере безопасности и начать самое большое перевооружение со времен холодной войны.

Один из собеседников сказал: "Шпионские службы стран-членов ЕС знают много. Комиссия знает много. Нам нужен лучший способ объединить все это вместе, чтобы быть эффективными и полезными для партнеров. В разведке нужно что-то давать, чтобы что-то получить".

Читайте нас также:
#Еврокомиссия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
1
4
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    14-го ноября

    Что то на подобии разведывательной службы СД ,возглавляемой обергруппенфюрером СС Гейдрихом?

    5
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    13-го ноября

    Что может разведать гинеколог? Что это, извиняюсь, за "глубокая разведка"?

    18
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Руководство Украины не выразило никакой благодарности США за наши усилия - Трамп
Изображение к статье: Битва за мир: вместо мирного плана Трампа Европа выдвинула свой план — из 24 пунктов
Изображение к статье: Между Трампом и новым мэром Нью-Йорка состоялся разговор в духе Тарантино Иконка видео
Изображение к статье: Макрон поддержал Мандона, велевшего Франции быть готовой терять своих детей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео