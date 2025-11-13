Пока еще у новой спецслужбы нет ни бюджета, ни штата.

Еврокомиссия (ЕК) создаст новый разведывательный орган для большей эффективности использования данных, собираемых национальными разведками. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Неназванный представитель ЕК сообщил FT, что Комиссия "изучает пути укрепления своих возможностей в области безопасности и разведки". Он добавил, что "в рамках этого подхода рассматривается вопрос о создании специального органа".

Чиновник также отметил, что концепция создания подразделения находится в стадии разработки и обсуждения, а "конкретных сроков реализации не установлено". Создание такого органа, по его словам, будет основано на "существующем опыте комиссии <...> и тесном сотрудничестве с соответствующими департаментами Европейской службы внешних связей". Другой источник газеты подчеркнул, что ЕК и разведслужбы стран ЕС должны "объединить все эти данные и стать эффективными и полезными для партнеров".

Против этой инициативы выступили представители Разведывательного и ситуационного центра ЕС (INTCEN), которые опасаются, что новый орган будет дублировать их функции и в будущем может заменить их. План создания нового ведомства, по словам источников, не был доведен до всех стран ЕС. Ожидается, что некоторые страны будут сопротивляться таким инициативам.

Подразделение, которое будет сформировано в рамках генерального секретариата Комиссии, планирует нанимать сотрудников со всего разведывательного сообщества ЕС и собирать разведывательную информацию для общих целей, рассказали четыре человека, информированные о планах.

Полномасштабное вторжение России в Украину и предупреждение президента США Дональда Трампа о сокращении американской поддержки Европы в сфере безопасности заставили ЕС переосмыслить свои собственные возможности в сфере безопасности и начать самое большое перевооружение со времен холодной войны.

Один из собеседников сказал: "Шпионские службы стран-членов ЕС знают много. Комиссия знает много. Нам нужен лучший способ объединить все это вместе, чтобы быть эффективными и полезными для партнеров. В разведке нужно что-то давать, чтобы что-то получить".