Продолжающееся в Украине антикоррупционное расследование может превратиться в крупнейший политический скандал с начала полномасштабного вторжения России. Ведь Киев спешит заверить народ и западных партнеров в том, что борьба с коррупцией остается его главным обязательством.

Масштабное антикоррупционное расследование по обвинению в коррупции государственной атомной энергетической компании "Энергоатом" потрясло Украину.

Что известно о расследовании, которое может стать самым значительным антикоррупционным делом в стране и вызвать крупный политический скандал?

В понедельник утром Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САПО) объявили о раскрытии масштабной коррупционной схемы в энергетическом секторе.

Операция получила кодовое название "Мидас", в честь греческого царя Мидаса, который превращал в золото все, к чему прикасался.

НАБУ и САПО заявили, что в ходе расследования, которое длилось 15 месяцев и включало 1000 часов аудиозаписей, было выявлено участие в схеме нескольких членов украинского правительства.

Антикоррупционное бюро сообщило, что группа получала взятки с подрядчиков "Энергоатома" в размере 10-15 % от стоимости каждого контракта.

По данным НАБУ, было отмыто около 100 миллионов долларов.

"Фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 4 миллиардов евро осуществлялось не чиновниками, а посторонними лицами, не имевшими формальных полномочий", - говорится в заявлении НАБУ.

Обвинение заключается в том, что они получали платежи от подрядчиков, строящих укрепления против российских атак на энергетическую инфраструктуру, в то время как миллионы украинцев по всей стране страдают от перебоев в подаче электроэнергии и отключений электричества в результате обстрелов.

Кто фигурирует в расследовании?

Александр Абакумов, возглавляющий следственную группу, сообщил в видеоролике на YouTube-канале НАБУ, что утром в понедельник было проведено около 70 обысков у высокопоставленных чиновников.

Во вторник Антикоррупционное бюро предъявило обвинения во взяточничестве, растрате и незаконном обогащении восьми лицам.

Среди них Игорь Миронюк, некогда советник бывшего министра энергетики Германа Галущенко, а до этого занимавший должность заместителя главы Фонда государственного имущества.

Миронюк также работал помощником беглого украинского экс-законодателя Андрея Деркача, который с 2024 года является российским сенатором.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко. Также в деле фигурирует Дмитрий Басов, бывший прокурор и экс-глава департамента ядерной и физической безопасности "Энергоатома".

В НАБУ утверждают, что Миронюк и Басов фактически "взяли под контроль все закупки компании".

Еще четыре человека, по данным НАБУ, работали в бэк-офисе, который использовался для отмывания денег, в том числе украинский бизнесмен Александр Цукерман.

Галущенко, занимавший пост министра энергетики Украины с 2021 по июль 2025 года, который затем возглавил министерство юстиции страны до своей отставки два дня назад, также предположительно причастен к этому делу.

В расследовании антикоррупционного бюро утверждается, что главарь и организатор коррупционной схемы - бизнесмен Тимур Миндич, в прошлом деловой партнер президента Украины Владимира Зеленского.

Кто такой Тимур Миндич?

Миндич был одним из ближайших соратников Зеленского до того, как тот стал президентом в 2019 году. Он - совладелец производственной компании "Квартал 95", основанной Зеленским. После избрания в 2019 году Зеленский передал свою долю в компании другим партнерам.

В 2021 году президент, по данным украинских журналистов-расследователей, отпраздновал свой день рождения в квартире Миндича.

46-летний Миндич родом из города Днепр в центральной части Украины. Он известен как кинопродюсер с обширными деловыми интересами в различных отраслях.

В четверг Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении Миндича и другого бизнесмена Александра Цукермана, также замешанного в коррупционном скандала и упоминающегося в расследовании.

Согласно указу президента о введении санкций, и Цукерман, и Миндич являются гражданами Израиля, что позволяет им свободно покидать страну в отличие от граждан Украины.

НАБУ уже провело обыски в нескольких помещениях, связанных с Миндичем, но он покинул Украину до того, как бюро приступило к расследованию в начале этой недели.

По данным Государственной пограничной службы, Миндич пересек границу легально, на что он также имеет право как отец троих несовершеннолетних детей.

61-летний Цукерман, как сообщается, также покинул Украину. По закону все мужчины старше 60 лет также могут покинуть страну.

Реакция Киева на расследование

В ответ на расследование Украина начала масштабную антикоррупционную проверку всех государственных компаний, объявила в четверг премьер-министр Юлия Свириденко.

Киев готовит "комплексное решение в отношении всех государственных предприятий, в том числе в энергетическом секторе", - сказала Свириденко.

"В настоящее время проводятся аудиторские проверки, а наблюдательным советам поручено пересмотреть деятельность, особенно практику закупок".

Ранее на этой неделе министр энергетики Светлана Гринчук подала в отставку на фоне расследования вместе с Галущенко.

Предполагаемая причастность бывшего делового партнера Зеленского и его личного друга Миндича делает это расследование особенно чувствительным для украинского лидера и может превратиться в крупнейший коррупционный скандал за все время его президентства.

Вся его президентская кампания 2019 года была построена на обещаниях побороть коррупцию.

"Все, кто создавал схемы, должны получить четкий процессуальный ответ. Должны быть вынесены вердикты. И государственные чиновники должны работать вместе с НАБУ, вместе с правоохранительными органами", - заявил Зеленский на этой неделе, когда стало известно о ходе расследования.

Антикоррупционные псы Украины

НАБУ и САПО были созданы в 2015 году в рамках прозападных реформ после Революции достоинства 2014 года, в результате которой был свергнут бывший пророссийский президент Украины Виктор Янукович.

НАБУ занимается расследованием коррупции на высшем уровне, а его дела контролируются и преследуются САПО. Впоследствии эти дела рассматривает Высший антикоррупционный суд Украины.

Эти два учреждения были созданы для независимого расследования и судебного преследования ведущих украинских чиновников, подозреваемых в коррупции, не подвергаясь политическому влиянию или вмешательству.

Надзор за делами о коррупции осуществлял главный антикоррупционный прокурор, который был независим от генерального прокурора Украины.

Создание НАБУ и САПО было одним из требований Европейской комиссии и Международного валютного фонда для либерализации визового режима Украины с ЕС.

В июле Служба государственной безопасности Украины СБУ провела серию обысков в НАБУ в рамках масштабного расследования по подозрению в российском проникновении. Более десятка сотрудников подверглись обыскам, а два детектива были задержаны.

СБУ заявила, что арестовала одного сотрудника НАБУ по подозрению в том, что он является российским шпионом, а другого - по подозрению в деловых связях с Москвой. Другие сотрудники НАБУ были связаны с запрещенной партией беглого украинского политика, утверждает служба государственной безопасности.

Оба антикоррупционных ведомства опровергли обвинения в адрес своих сотрудников. Наблюдатели также заявили, что контрразведывательные действия СБУ были, по их мнению, "подготовкой" к тому, что месяц спустя украинский парламент внес изменения в закон и фактически ликвидировал независимость антикоррупционных институтов страны.

Тысячи людей вышли на улицы по всей Украине, чтобы выразить протест против законопроекта и призвать Зеленского наложить на него вето.

Комментируя общественное возмущение, президент Украины заявил в июле, что "антикоррупционная инфраструктура будет работать, но без влияния России".

"Нам нужно навести порядок во всем. И справедливости должно быть больше. Конечно, НАБУ и САПО будут работать. Украина действительно обеспечила неотвратимость наказания для тех, кто идет против закона. И это то, что действительно нужно Украине. "Холодные" дела должны быть расследованы".

Через несколько дней парламент восстановил независимость двух ключевых антикоррупционных органов страны и добавил дополнительные положения, в том числе проверку СБУ биографических данных сотрудников НАБУ, САПО и других ведомств, имеющих доступ к государственной тайне, чтобы выявить возможных коллаборационистов с Россией.

Кроме того, сотрудники этих ведомств должны раз в два года проходить внутреннюю проверку на полиграфе по методике, утвержденной Службой безопасности Украины.

ЕС и Украина в борьбе с коррупцией

В четверг Европейская комиссия заявила, что проводимое расследование доказало, что антикоррупционные органы страны "работают".

Брюссель подчеркнул, что постоянные усилия по борьбе с коррупцией являются одним из ключевых требований в процессе вступления в ЕС.

"Я думаю, очень важно подчеркнуть, что эти расследования, которые происходят в Украине, показывают, что антикоррупционные (меры) работают, и институты существуют именно для того, чтобы бороться с ней", - сказала пресс-секретарь главы ЕС Паула Пиньо.

Посещая Брюссель несколько месяцев назад, руководители антикоррупционных учреждений Украины заявили Европейской комиссии, что открытие переговоров о вступлении в ЕС защитит их от дальнейших попыток ослабить их независимость.