Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пока Украина отвлекла силы на Покровск, РФ захватывает новые территории - The Telegraph 2 821

В мире
Дата публикации: 17.11.2025
УНИАН
Изображение к статье: Пока Украина отвлекла силы на Покровск, РФ захватывает новые территории - The Telegraph
ФОТО: twitter

По данным аналитиков, большая часть российского наступления происходит "юго-западнее, на границе Запорожья, Днепра и Донецка, и в последние недели оно ускорилось".

Пользуясь тем, что Украина сосредоточила основные силы на обороне Покровска, Россия захватывает территории на юго-востоке Украины, подвергая стратегически важные города Орехов и Гуляйполе риску окружения российскими войсками. Как пишет The Telegraph, сдерживание российского наступления на этом участке фронта имеет ключевое значение для защиты Запорожья.

Издание отмечает, что украинские войска все чаще перебрасываются дальше на север для укрепления Покровска, оставляя оборону на юго-восточном фронте более уязвимой для непрерывных российских атак.

"Согласно проукраинским картам, за шесть недель российские войска продвинулись в этом регионе примерно на 19 миль (30 км)", - отмечается в статье.

Российское наступление "ускорилось в последние недели"

Как пишет The Telegraph, Россия более тихо завоевывает территории на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей, где оборона была относительно не приоритетной.

По данным американского Institute for the Study of War, российские войска могут попытаться окружить Гуляйполе с северо-востока, стремясь ослабить оборону Украины, чтобы быстро продвинуться вперед с помощью тактики проникновения.

Москва нацелилась на местные линии снабжения и украинских операторов дронов и пытается воспользоваться ослабленными укреплениями Украины для массированных атак небольших групп.

Военный аналитик Майкл Кофман заявил, что, хотя все внимание приковано к Покровску, большая часть российского наступления происходит "юго-западнее, на границе Запорожья, Днепра и Донецка, и в последние недели ускорилось":

"Украинская оборона вокруг Гуляйполя выглядит все более разрозненной. Этот район, по-видимому, имеет меньший приоритет для России и Украины... Контратака в Покровске означает, что для стабилизации ситуации в других местах, таких как [Запорожье], остается мало сил".

Однако он отметил, что российские войска продолжают "неэффективно действовать в тактическом плане", поскольку, что подразделения "заявляют о позициях и продвижениях, которые никогда не происходили".

При этом некоторые аналитики предполагают, что Россия продвигается вперед, пытаясь заставить Украину перебросить ресурсы в Запорожскую область, отвлекая их от Покровска.

Ситуация на фронте - последние новости

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что существенно ухудшилась ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях. По его словам, враг, пользуясь численным превосходством в силах и средствах, в ходе жестких боев продвинулся вперед и захватил три населенных пункта. речь идет о Новом, Новоуспеновском и Ровнополье.

По данным аналитиков, сейчас оккупанты накапливают силы, чтобы двигаться в сторону Гуляйполя. Впрочем ресурсов для захвата населенного пункта в РФ пока нет, отмечают эксперты.

Читайте нас также:
#Украина #граница #оборона #новости #наступление #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Дед
    17-го ноября

    Упс, опять Россия разгромлена и проигрывает войну? Бражка уверяла, что так и не иначе. Неужели, соврала?

    16
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Дед
    17-го ноября

    Неужели, соврала? -- Курица по зёрнышку клюёт, зато весь двор в говне!

    7
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Руководство Украины не выразило никакой благодарности США за наши усилия - Трамп
Изображение к статье: Битва за мир: вместо мирного плана Трампа Европа выдвинула свой план — из 24 пунктов
Изображение к статье: Между Трампом и новым мэром Нью-Йорка состоялся разговор в духе Тарантино Иконка видео
Изображение к статье: Макрон поддержал Мандона, велевшего Франции быть готовой терять своих детей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео