По данным аналитиков, большая часть российского наступления происходит "юго-западнее, на границе Запорожья, Днепра и Донецка, и в последние недели оно ускорилось".

Пользуясь тем, что Украина сосредоточила основные силы на обороне Покровска, Россия захватывает территории на юго-востоке Украины, подвергая стратегически важные города Орехов и Гуляйполе риску окружения российскими войсками. Как пишет The Telegraph, сдерживание российского наступления на этом участке фронта имеет ключевое значение для защиты Запорожья.

Издание отмечает, что украинские войска все чаще перебрасываются дальше на север для укрепления Покровска, оставляя оборону на юго-восточном фронте более уязвимой для непрерывных российских атак.

"Согласно проукраинским картам, за шесть недель российские войска продвинулись в этом регионе примерно на 19 миль (30 км)", - отмечается в статье.

Российское наступление "ускорилось в последние недели"

Как пишет The Telegraph, Россия более тихо завоевывает территории на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей, где оборона была относительно не приоритетной.

По данным американского Institute for the Study of War, российские войска могут попытаться окружить Гуляйполе с северо-востока, стремясь ослабить оборону Украины, чтобы быстро продвинуться вперед с помощью тактики проникновения.

Москва нацелилась на местные линии снабжения и украинских операторов дронов и пытается воспользоваться ослабленными укреплениями Украины для массированных атак небольших групп.

Военный аналитик Майкл Кофман заявил, что, хотя все внимание приковано к Покровску, большая часть российского наступления происходит "юго-западнее, на границе Запорожья, Днепра и Донецка, и в последние недели ускорилось":

"Украинская оборона вокруг Гуляйполя выглядит все более разрозненной. Этот район, по-видимому, имеет меньший приоритет для России и Украины... Контратака в Покровске означает, что для стабилизации ситуации в других местах, таких как [Запорожье], остается мало сил".

Однако он отметил, что российские войска продолжают "неэффективно действовать в тактическом плане", поскольку, что подразделения "заявляют о позициях и продвижениях, которые никогда не происходили".

При этом некоторые аналитики предполагают, что Россия продвигается вперед, пытаясь заставить Украину перебросить ресурсы в Запорожскую область, отвлекая их от Покровска.

Ситуация на фронте - последние новости

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что существенно ухудшилась ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях. По его словам, враг, пользуясь численным превосходством в силах и средствах, в ходе жестких боев продвинулся вперед и захватил три населенных пункта. речь идет о Новом, Новоуспеновском и Ровнополье.

По данным аналитиков, сейчас оккупанты накапливают силы, чтобы двигаться в сторону Гуляйполя. Впрочем ресурсов для захвата населенного пункта в РФ пока нет, отмечают эксперты.