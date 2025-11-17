Baltijas balss logotype
Трамп вновь пригрозил санкциями торговым партнерам РФ 0 196

В мире
Дата публикации: 17.11.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Трамп вновь пригрозил санкциями торговым партнерам РФ
ФОТО: пресс-фото

В Конгрессе США работают над законопроектом о санкциях против стран, торгующих с Россией, заявил президент США Дональд Трамп.

Члены Республиканской партии США разрабатывают законопроект, который позволит ввести санкции против любой страны, продолжающие бизнес с Россией во время ее полномасштабного вторжения в Украину. Об этом в воскресенье, 16 ноября, заявил президент США Дональд Трамп , беседуя со СМИ у президентского борта во Флориде.

Во время беседы одна из журналисток задала вопрос о том, "не настало ли время" для Конгресса США продвинуться на пути давления на РФ и президента России Владимира Путина для окончания войны в Украине. "Я слышал, что они работают над этим, и меня это устраивает. Республиканцы продвигают законопроект, который очень мощен, он вводит санкции на то и другое для любой страны, которая ведет дела с Россией", - заявил в ответ Трамп.

По словам президента США, к списку таких стран может быть добавлен Иран.

Идея о 500-процентных санкциях против партнеров РФ обсуждается в США с апреля

В апреле сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь призывали ввести торговые пошлины в размере до 500 процентов в отношении стран, которые закупают у России нефть, газ, уран и другие товары, и при этом не поддерживают Украину в ее защите от российского вторжения.

"Индия и Китай покупают 70% путинской нефти, поддерживая на ходу его военную машину. Мой законопроект поддерживают 84 сенатора. Он позволит президенту наложить санкции на Индию, Китай и другие страны, чтобы они прекратили спонсировать военную машину Путина, чтобы усадить их за стол переговоров", - объяснял смысл своей инициативы Грэм.

Трамп говорил, что не видит смысла в 500-процентных пошлинах

Грэм в конце июня заявил, что президент США поддерживает его инициативу . Однако позднее Трамп назвал идею о введении 500-процентных пошлин "немного бессмысленной", так как этот метод "теряет значение" после определенной отметки. "Пошлины размером в 100 процентов будут выполнять ту же функцию", - говорил президент США во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в июле.

В конце июля США ввели повышенные пошлины в отношении товаров из Индии на 25 процентов, мотивировав решение тем, что страна продолжает закупки нефти из РФ.

#США #Украина #санкции #торговля #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
