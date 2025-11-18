На юге Казахстана в результате пожара погибли 12 человек, в том числе девять детей, сообщает агентство LETA со ссылкой на DPA и новостное агентство Tengrinews.

Из горящего здания были спасены трое человек, находившихся без сознания, передаёт издание со ссылкой на экстренные службы.

Пожар произошёл в селе Алгабас на самом юге страны. Ближайший крупный город — столица соседнего Узбекистана Ташкент, расположенная примерно в 100 километрах от места трагедии.

Горел двухэтажный жилой дом.

Как сообщили очевидцы, в доме после празднования находилось много гостей, пишет Tengrinews.

Проводится расследование.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал поддержку пострадавшим семьям.