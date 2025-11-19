В то время как Игналинская АЭС (ИАЭС), выведенная из эксплуатации и находящаяся в процессе закрытия с 2010 года, искала место для будущего глубинного хранилища радиоактивных отходов, были предприняты попытки продать её неиспользованное ядерное топливо Франции и России, но обе попытки закончились неудачей.

Советник Группы по ядерной энергетической политике Министерства энергетики Патриция Цейко говорит, что станция предложила продать неиспользованное топливо на переработку французской компании, но та отказалась его покупать.

«Мы обратились к одной из самых передовых компаний, французской, которая могла бы этим заняться (переработкой ядерного топлива – BNS). Французы очень чётко сказали "нет", отказались принять это топливо, переработка топлива АЭС для них слишком дорога. Топливо производится для каждого реактора по отдельной рецептуре, и ответ был таким: то, что произведено для Игналинской АЭС, не подходит по составу для переработки этого топлива во Франции», – сказала Цейко на заседании Комитета по аудиту Сейма в среду.

Глава ИАЭС Линас Баужис позже сказал BNS, что если бы французская компания взяла топливо на переработку, то его использовала бы сама Франция, но все радиоактивные отходы, оставшиеся после переработки, были бы возвращены Литве.

По словам Цейко, с Россией также велись переговоры о бесплатной передаче неиспользованного топлива, однако эти переговоры прекратились, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

Позже Цейко пояснила BNS, что сначала они хотели продать неиспользованное топливо России, но когда она не согласилась его купить, были проведены переговоры о его бесплатной передаче.

«Были попытки передать (неиспользованное – BNS) топливо России даже бесплатно, потому что это было бы выгодно и нам (...), и была достигнута договоренность. Согласовывались схемы транспортировки этого неиспользованного ядерного топлива на территорию России. Мы вели переговоры с Латвией, поскольку этот груз должен сопровождаться вооружённым эскортом. Всё это делалось с Министерством иностранных дел, но всё остановилось, потому что началась война в Украине», – сказала Цейко на заседании комитета.

Пресс-секретарь ИАЭС Йолита Мажейкене сообщила BNS, что на станции находится 2,4 тыс. тонн отработанного топлива, а неиспользованного – всего 8 тонн.

Руководитель станции Баужис сообщил комиссии, что компании было поручено найти страну, которой можно было бы продать неиспользованное ядерное топливо, но для этого потребуется согласие России, у которой оно было закуплено. По его словам, если бы удалось топливо продать, то его не нужно было бы размещать в глубоком хранилище.

Глава Государственной инспекции по безопасности атомной энергетики Михаил Демченко утверждал, что перерабатывать неиспользованное ядерное топливо нецелесообразно, поскольку его обогащение слишком низкое.