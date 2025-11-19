Россия прошлой ночью нанесла массированный удар дронами и ракетами по Украине. По всей стране была объявлена воздушная тревога, сообщает LETA со ссылкой на BBC и Интерфакс-Украина.

В Тернополе повреждены многоэтажные жилые дома, погибли десять человек и 37 получили ранения. В городе зафиксировано повышенное содержание хлора в воздухе, в связи с чем жителям рекомендуется оставаться в помещениях.

В Харькове, втором по величине городе страны, в результате удара дронов пострадали 46 человек, среди них две девочки девяти и 13 лет. Повреждены 16 многоквартирных домов, гаражи, здания предприятий, станция скорой помощи, супермаркет, школа и транспортные средства.

В Ивано-Франковской области пострадали трое, включая двоих детей. Ущерб нанесён объектам энергетической инфраструктуры.

В Тернополе разрушены жилые дома, есть пострадавшие.

Во Львовской области повреждены энергетический объект, предприятие по деревообработке и склад.

В Черкасской области повреждены линии электропередачи и другая гражданская инфраструктура.

Во многих регионах Украины нарушено электроснабжение.