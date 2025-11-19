Baltijas balss logotype
Много погибших и десятки раненых в результате удара дронов и ракет РФ по Украине 5 1647

В мире
Дата публикации: 19.11.2025
BB.LV
ФОТО: пресс-фото

Россия прошлой ночью нанесла массированный удар дронами и ракетами по Украине. По всей стране была объявлена воздушная тревога, сообщает LETA со ссылкой на BBC и Интерфакс-Украина.

В Тернополе повреждены многоэтажные жилые дома, погибли десять человек и 37 получили ранения. В городе зафиксировано повышенное содержание хлора в воздухе, в связи с чем жителям рекомендуется оставаться в помещениях.

В Харькове, втором по величине городе страны, в результате удара дронов пострадали 46 человек, среди них две девочки девяти и 13 лет. Повреждены 16 многоквартирных домов, гаражи, здания предприятий, станция скорой помощи, супермаркет, школа и транспортные средства.

G6GgqJlXEAAO4qU.jpeg

В Ивано-Франковской области пострадали трое, включая двоих детей. Ущерб нанесён объектам энергетической инфраструктуры.

В Тернополе разрушены жилые дома, есть пострадавшие.

Во Львовской области повреждены энергетический объект, предприятие по деревообработке и склад.

В Черкасской области повреждены линии электропередачи и другая гражданская инфраструктура.

Во многих регионах Украины нарушено электроснабжение.

#Украина #дроны #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • A
    Aleks
    19-го ноября

    ,,Если драка неизбежна-бей первым,,Первый министр обороны Израиля Хаскин. ,,Если драка неизбежна-бей первым.,,Президент России Путин. Тактика Израиля ... Разрушить и углубить...Мирное население в расчет не берется,как впрочем,и Украиной,где тесные связи опять же с Израилем...Прям куда не плюнь как в старой песне одесситов😀

    5
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    19-го ноября

    Утром 18 ноября противовоздушная оборона России перехватила и уничтожила 4 американские ракеты "Aтакмс" выпущенные Украинскими вооруженными силами по российскому городу Воронеж.

    28
    3
  • Д
    Добрый
    Алексей Зиновьев
    19-го ноября

    Сказки соловьиного помёта

    1
    16
  • Д
    Добрый
    Алексей Зиновьев
    19-го ноября

    Соловьиным помётом и сливным бачком американские ракеты не собьёшь

    4
    11
  • ЯО
    Яшка Одесский
    19-го ноября

    ПИЗД*Ж !

    19
    2
Читать все комментарии

