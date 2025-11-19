Мирный план США для окончания войны РФ в Украине может быть согласован всеми сторонами уже к концу ноября или даже "на этой неделе", пишет Politico.

Вашингтон готовится объявить о мирном соглашении, которое, по словам американских чиновников, должно положить конец войне РФ против Украины , сообщает корреспондентка Politico в Белом доме Даша Бернс в среду, 19 ноября. Один высокопоставленный сотрудник администрации президента США Дональда Трампа сказал ей, что согласование всеми сторонами ожидается до конца месяца - возможно, "уже на этой неделе".

Politico напоминает о неожиданном приезде в Киев министра армии США Дэна Дрисколла , который должен был встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским. Затем президент Украины отправился в Анкару на переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В свою очередь, портал Axios сообщил, что США и Россия работают над секретным мирным планом по Украине из 28 пунктов - ради его обсуждения спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прилетал в Майами в конце октября.

Чиновники в администрации Трампа дали понять изданию Politico, что они "находятся на грани серьезного прорыва".

Ни Украина, ни Европа, по-видимому, не участвовали в разработке мирного плана

Однако Украина, по-видимому, напрямую не участвовала в разработке мирного плана - как и европейские союзники США, подчеркивает Politico. И пока неясно, какие решения документ предлагает по самым болезненным вопросам - захват РФ украинских территорий, похищение украинских детей и будущие гарантии безопасности для Украины.

В Белом доме планируют представить мирную сделку Зеленскому как уже решенную вещь, утверждает Даша Бернс. "То, что мы собираемся предложить Украине, - разумно", - цитирует она своего собеседника из администрации президента США. Там считают, что Зеленский под давлением тяжелой ситуации на фронте и коррупционного скандала будет вынужден принять условия, пишет Politico.