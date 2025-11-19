Вряд ли стоит удивляться, когда речь идет о человеке, который имеет документально подтвержденную историю личных нападок на журналисток. Недавнее высказывание Дональда Трампа стала трендом в сети...

До того, как президент США Дональд Трамп изменил свою позицию и объявил, что поддержит решение Палаты представителей о публикации документов по делу Эпштейна, один из корреспондентов явно задел его за живое, задав вопрос об этих документах. Ответ Трампа, а это было сексистское оскорбление, стал вирусным.

В прошлую пятницу, обращаясь к журналистам на борту Air Force One, Трампа спросили о недавно опубликованных электронных письмах осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна, в частности о тех, в которых упоминался президент.

Эпштейн назвал Трампа "опасным", написал, что "встречал очень плохих людей... но не таких плохих, как Трамп", и утверждал, что президент США "знал о девочках".

Трамп заявил о своей неосведомленности в этом вопросе и сказал, что внимание должно быть сосредоточено на других лицах, упомянутых в электронных письмах, включая бывшего президента США Билла Клинтона.

Когда Кэтрин Люси, корреспондентка Bloomberg в Белом доме, попыталась задать вопрос об Эпштейне, Трамп повернулся к ней и сказал: "Тихо. Тише, хрюшка".

Хотя его замечание в самолете Air Force One поначалу не вызвало большого резонанса, внимание к нему было привлечено в интернете. Критики обвинили Трампа в попытке "заткнуть рот" женщинам-журналисткам с помощью "унизительных высказываний".

Ведущий CNN Джейк Таппер назвал этот инцидент "отвратительным и совершенно неприемлемым" в эфире X, а бывшая ведущая Fox News Гретхен Карлсон охарактеризовала замечание как "мерзкое и унизительное".

Представитель Белого дома, когда его попросили прокомментировать слова Трампа, сказал: "Этот репортер вел себя неподобающим и непрофессиональным образом по отношению к своим коллегам в самолете". При этом никаких доказательств данного утверждения представлено не было. Пренебрежительная фраза "Тише, хрюшка" стала трендом в интернете, и многие публикуют изображения Трампа в виде свиньи.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, который использует социальные сети, чтобы победить Трампа в его собственной игре, возглавил движение, подражая меметической войне Трампа.

Многие в сети последовали Гевину Ньюсому, подчеркивая недостойные президента США выпады Трампа.

Другие отметили, что как бы ужасны ни были эти комментарии, еще хуже то, что никто из коллег Кэтрин Люси не возразил и не защитил ее.

Стоит отметить, что подобные сексистские оскорбления, похоже, являются излюбленными для Трампа: в 2006 году он назвал телеведущую Рози О'Доннелл, с которой у него уже много лет продолжается вражда, "большой, жирной свиньей", а Мисс Вселенную 1996 года Алисию Мачадо "мисс Пигги", после чего посоветовал ей похудеть.

Во время его первой президентской кампании тогдашняя журналистка Fox News Мегин Келли спросила Трампа о том, что он называет женщин "жирными свиньями, собаками, неряхами и отвратительными животными". Трамп ухмыльнулся и заметил, что подобные слова он использовал только в отношении О'Доннелл. Позже, говоря о дебатах, Трамп сказал о Келли: "Из ее глаз текла кровь, кровь текла из нее отовсюду".

В 2018 году Международный женский медиа-фонд (IWMF) призвал Белый дом быть более уважительным к женщинам-журналисткам. Организация отметила "недавние унизительные высказывания президента в адрес женщин-журналисток с темным цветом кожи".