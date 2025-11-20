Baltijas balss logotype
«На Западе были уверены, что в Кремле сидят «нормальные» люди» - латышский обозреватель

В мире
Дата публикации: 20.11.2025
Neatkarīgā
Изображение к статье: «На Западе были уверены, что в Кремле сидят «нормальные» люди» - латышский обозреватель

Бенс Латковскис в Neatkarīgā комментирует последние высказывания Сергея Караганова, советника Путина.

«Караганов разгоняет политику, которая, к сожалению, находит довольно много чутких ушей по обе стороны берегов Атлантического (а так же Тихого) океана. То есть Европа стала помехой новому мировому порядку, где право голоса будет только у троих – США, России и Китая. Европа как серьезный игрок должна со сцены исчезнуть. Ее время закончилось. Так что не стоит отчаиваться и сдаваться. Кому не стоит? Путину, конечно.

Может возникнуть вопрос, зачем эти рассуждения Караганова еще дополнительно тиражировать? Разве это не то, чего он и те силы, которые стоят за ним, хотят? Наверное, это так, но не было бы и разумным делом совать голову в песок и делать вид, что такие идеи в головах кремлевских стратегов, да и не только их, не кишат. Именно потому, что долгие годы на Западе царило представление о том, что в Кремле уже сидят «нормальные» люди, такие же, как мы, больше всего на свете желающие хорошо, процветающе жить, а не воевать и умирать, привели к тому, что в 2022 году полномасштабная война в Европе застала Запад совершенно врасплох.

Даже сейчас, после четырех полных лет военных действий, Запад все еще только «просыпается». Они еще и до сегодняшнего дня не до конца проснулись и живут уверенностью, что война на Украине к ним не относится. Ни сегодня, ни завтра. Такое простое доверие к «здравому смыслу» и «желанию жить» российских лидеров чрезвычайно опасно, потому что люди всегда хотят верить и надеяться на лучшее, а если все-таки «здравый смысл» проигрывает перед безудержной агрессивностью, то на более благоприятной позиции находится тот, кто лучше подготовился к худшему сценарию».

Глобальный Юг привлекается Россией за счет антиколониальной повестки: «Надо признать, что Европа действительно так долго посыпала себе пепел на голову, что многие в Европе непоколебимо убеждены, что, скажем, работорговля в средние века была изобретена именно европейцами и именно европейцы противились отмене рабства, хотя в реальности было наоборот. Работорговля была широко распространенной практикой в Африке и Азии, задолго до прибытия туда европейцев, и она, возможно, работала бы там до сих пор, если бы не острая борьба европейцев с этим бесчеловечным явлением».

Читайте нас также:
#история #Украина #война #Европа #Китай #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
