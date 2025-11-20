Для успеха любого мирного плана по урегулированию украинского конфликта в нем должны принимать участие украинцы и европейцы. Так верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас прокомментировала новый мирный план США.

Глава дипломатии ЕС заявила, что в Европе обсудят «последние новости». «То, за что мы, европейцы, всегда выступали, — это прочный и справедливый мир, и мы приветствуем любые усилия, направленные на достижение этой цели», — указала она.

Ранее Каллас заявила, что Евросоюз готов продлить свои трансъевропейские военно-транспортные коридоры до Украины. По ее словам, Еврокомиссия (ЕК) запланировала продлить эти коридоры на Украину, что станет частью гарантий. Это будет означать, что ЕС сможет быстрее доставлять туда военную помощь, отметила Каллас.

Новый проект «военного шенгена» предполагает инвестирование до 100 миллиардов евро к 2030 году для модернизации примерно 500 инфраструктурных объектов (мостов, туннелей, портов и воздушных гаваней) на четырех транспортных маршрутах или коридорах по линиям Запад — Восток и Север — Юг. Также по информации The Telegraph мирный план США предполагает, что Россия будет платить Украине «арендную плату» за Донбасс.