Трамп подписал закон об опубликовании «файлов Эпштейна»

В мире
Дата публикации: 20.11.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Трамп подписал закон об опубликовании «файлов Эпштейна»
ФОТО: пресс-фото

Закон, подписанный президентом США Дональдом Трампом, обязывает власти в течение 30 дней раскрыть все материалы по делу Джеффри Эпштейна, пишет DW.

Президент США Дональд Трамп после долгого сопротивления подписал закон о прозрачности в отношении документов по делу Эпштейна (Efta), который обязывает его администрацию обнародовать материалы по делу ныне покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна. О подписании Трамп объявил в среду, 19 ноября, в своей соцсети Truth Social, после того как давление Конгресса США на главу Белого дома существенно усилилось.

Днем ранее Конгресс США дал зеленый свет на рассекречивание документов по Эпштейну. Законопроект был принят 427 голосами, против проголосовал один конгрессмен-республиканец. Для вступления закона в силу не хватало лишь подписи Трампа.

Теперь министерство юстиции страны должно в течение 30 дней раскрыть "все не засекреченные записи, документы, сообщения и материалы расследований" по делу Эпштейна , обвиненного в США в принуждении несовершеннолетних к занятию проституцией. Это касается также документов Федерального бюро расследований (ФБР) и прокуратуры. Закон также обязывает ведомство обнародовать любую информацию, связанную со смертью Эпштейна в федеральной тюрьме в 2019 году - предположительно в результате самоубийства, - и запрещает в будущем утаивать материалы из-за "ущерба репутации или политической чувствительности".

В то же время министр юстиции США Пэм Бонди вправе изъять из публикации материалы, которые "могли бы поставить под угрозу активное федеральное расследование или продолжающееся уголовное преследование".

"Демократы используют тему "Эпштейна", которая касается их куда больше, чем Республиканской партии, чтобы попытаться отвлечь внимание от наших потрясающих побед", - написал Трамп в соцсетях, объявляя о подписании законопроекта.

Трамп мог быть в курсе преступной деятельности Эпштейна

Подавляющее большинство граждан США поддерживают публикацию документов по делу Эпштейна. Во время избирательной кампании Дональд Трамп обещал их обнародовать, но с момента повторного вступления в должность президента в январе он разрешил публиковать лишь немногочисленные и малоинформативные документы. Критики обвиняют Трампа в попытке скрыть возможную собственную причастность к этому делу.

Члены комитета Палаты представителей по надзору обнародовали 2 сентября новые материалы по делу Эпштейна, полученные от наследников финансиста. Из части этих документов следует, что Трамп мог быть в курсе преступной деятельности покойного.

В сентябре члены Демократической партии США опубликовали фотографию поздравительной открытки , подписанной, как они утверждают, Дональдом Трампом и отправленной финансисту Джеффри Эпштейну более 20 лет назад. "Трамп пишет о том, что у них двоих есть "чудесный секрет". Что он скрывает? Обнародуйте документы (по делу Эпштейна, - Ред.)", - прокомментировали демократы.

На открытке изображен схематичный силуэт обнаженного женского тела, поверх которого напечатан диалог между "Джеффри" и "Дональдом". Он завершается фразой: "С днем рождения - и пусть каждый день будет новым чудесным секретом".

Кто такой Джеффри Эпштейн

Джеффри Эпштейн - американский мультимиллионер и финансист. Был обвинен в многочисленных сексуальных домогательствах к несовершеннолетним девочкам в США в начале 2000-х годов. В 2019 году он был найден мертвым в своей тюремной камере в Нью-Йорке. По данным властей, Эпштейн совершил самоубийство. Многие американцы предполагают, что он был убит, чтобы помешать ему изобличить известных соучастников его преступлений.

DW

#Дональд Трамп #преступность #ФБР #конгресс США #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV


