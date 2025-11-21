Baltijas balss logotype
Дата публикации: 21.11.2025
ФОТО: Global Look Press

Глава дипломатии ЕС Каллас: РФ не имеет права на уступки со стороны Украины.

Россия «не имеет права» на какие-либо уступки со стороны Украины. Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас, сообщает Sky News.

Дипломат подчеркнула, что условия любого мирного соглашения должна определять Украина. «И Европа, и Украина хотят мира, но не могут просто сдаться на агрессию», — приводит газета словам Каллас.

Ранее глава евродипломатии заявила, что план Евросоюза (ЕС) по Украине включает пункты по ослаблению России и поддержке Украины. Каллас также выразила мнение, что санкции против России эффективны, поскольку они позволяют снизить доходы России от продажи углеводородов.

В Европе назвали мирный план США по урегулированию конфликта на Украине «очень плохим», подчеркнув, что украинской стороне, вероятно, придется согласиться с этим предложением. В европейских кругах также отметили, что момент для презентации американского мирного плана выбран крайне неудачно, так как сейчас президент Украины Владимир Зеленский находится под сильным давлением из-за коррупционного скандала и военных успехов России на фронте.

  • A
    Aleks
    22-го ноября

    Тут люди уже деньги делят и собираются зарабатывать,а Каллас лезет не в свое дело😋Придется ее щёлкнуть по носу...Даже не сомневаюсь...😋😀

    3
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    21-го ноября

    Когда-то казалось, что тупее Анналены Бербок с её "360 градусами" ничего быть не может. Оказалось, может...

    32
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    21-го ноября

    Глава дипломатии голосует за продолжение войны. А она вообще ничего не боится или смертельно больна?

    34
    1
