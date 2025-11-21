Глава дипломатии ЕС Каллас: РФ не имеет права на уступки со стороны Украины.

Россия «не имеет права» на какие-либо уступки со стороны Украины. Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас, сообщает Sky News.

Дипломат подчеркнула, что условия любого мирного соглашения должна определять Украина. «И Европа, и Украина хотят мира, но не могут просто сдаться на агрессию», — приводит газета словам Каллас.

Ранее глава евродипломатии заявила, что план Евросоюза (ЕС) по Украине включает пункты по ослаблению России и поддержке Украины. Каллас также выразила мнение, что санкции против России эффективны, поскольку они позволяют снизить доходы России от продажи углеводородов.

В Европе назвали мирный план США по урегулированию конфликта на Украине «очень плохим», подчеркнув, что украинской стороне, вероятно, придется согласиться с этим предложением. В европейских кругах также отметили, что момент для презентации американского мирного плана выбран крайне неудачно, так как сейчас президент Украины Владимир Зеленский находится под сильным давлением из-за коррупционного скандала и военных успехов России на фронте.