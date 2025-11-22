Baltijas balss logotype
Джей Ди Вэнс на грани развода с женой после объятий с вдовой Чарли Кирка, — СМИ 1 797

В мире
Дата публикации: 22.11.2025
Focus
Изображение к статье: Джей Ди Вэнс на грани развода с женой после объятий с вдовой Чарли Кирка, — СМИ
ФОТО: пресс-фото

Вторая леди США появилась на публике без обручального кольца, а инсайдеры заявляют, что Уша Вэнс на грани развода, после того, как ее муж страстно обмнимался с вдовой Чарли Кирка на его поминках, пишет Фокус.

Уша Вэнс была без кольца во время своего визита на военную базу Кэмп-Лежен в Ричлендсе, Северная Каролина, куда отправилась 19 ноября вместе с первой леди Меланией Трамп. Для республиканцев, которые ставят семейные узы во главу своей политической программы – это серьезный знак того, что в семье вице-президента США не все гладко, пишет Daily Mail.

На фотографиях 39-летняя Уша Вэнс выходит из самолета без кольца. И оно так и не вернулось на ее палец в последующие дни. При этом Джей Ди Вэнс свое кольцо не снимал.

Фотография появилась после нескольких недель слухов о том, что проблемы в браке вице-президента начались еще в октябре, когда Вэнс крепко обнял Эрику Кирк во время поминальной службы по ее мужу, активисту правого крыла Чарли Кирку.

Читательница по губам Никола Хиклинг рассказала, что Кирк сказала: "Я не могу этого сделать, я не хочу этого делать".

А он ответил: "Я тобой горжусь".

Разговоры о возможном разладе между второй парой подогрело признание вице-президента в том, что он умолял жену отказаться от индуизма: он является католиком.

По словам Вэнса, вторая леди — индуистка и выросла в нерелигиозной семье.

Вэнс, с другой стороны, является набожным католиком и планирует воспитать своих троих детей в христианской семье. Католицизм он принял в 2019 году, а свадьба с Ушей состоялась в 2014-м, то есть до того, как он решил стать религиозным.

"Теперь почти каждое воскресенье Уша будет ходить со мной в церковь", — сказал Вэнс аудитории MAGA на мероприятии Turning Point USA в Университете Миссисипи.

"Да, моя жена не выросла христианкой. Думаю, можно смело сказать, что она выросла в индуистской семье, но не в особенно религиозной семье ни в том, ни в другом направлении", — сказал он.

Затем вице-президент признался, что сказал Уше, что хотел бы, чтобы она "поверила в христианское Евангелие". Это был первый случай, когда Вэнс публично заявил о своем желании, чтобы Уша приняла христианство.

"Как я ей говорил, и говорил публично, и скажу сейчас перед 10 000 моих самых близких друзей, — продолжил Вэнс. — Надеюсь ли я, что в конце концов она каким-то образом проникнется также, как и я. Да, я искренне этого хочу, потому что верю в христианское Евангелие, и надеюсь, что в конце концов моя жена придет к такому же мнению".

Он добавил: "Но если она этого не сделает, то Бог говорит, что у каждого есть свободная воля, и поэтому для меня это не является проблемой".

Более того, фотографии с предыдущего выступления Уши Вэнс 10 ноября — совместного визита в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида с мужем — показывают, что на том мероприятии она также была без кольца.

Последний раз Уша появлялась с кольцом на публике 8 ноября на Морском балу.

Фокус

Оставить комментарий

(1)
  • AK
    Aleks Koff
    22-го ноября

    "вторая леди — индуистка и выросла в нерелигиозной семье" = Друзья мои, вы бы хоть вырезали глупости, фильтруя их. Жена Вэнса индуистка и она не могла бы стать такой если выросла в нерелигиозной семье.

    2
    0

Видео