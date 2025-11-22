Baltijas balss logotype
План по прекращению войны в Украине — не окончательное предложение, - Трамп

В мире
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: План по прекращению войны в Украине — не окончательное предложение, - Трамп
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что его план по завершению войны в Украине не является окончательным предложением и что он надеется на прекращение боевых действий «так или иначе», сообщает LETA со ссылкой на AFP.

Отвечая на вопрос журналистов, является ли его 28-пунктный план, предполагающий, что Украина откажется от части территории, сократит свою армию и обязуется никогда не вступать в НАТО, его «окончательным предложением Украине», Трамп ответил: «Нет».

«Мы пытаемся добиться, чтобы это было прекращено. Так или иначе, мы должны добиться окончания этого», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на этот план сдержанно, заявив, что предложит «альтернативы».

Российский лидер Владимир Путин заявил, что готов обсудить детали плана, однако, если Киев от него откажется, Москва продолжит начатое в феврале 2022 года наступление на Украину.

В пятницу Трамп сказал, что 27 ноября, когда в США отмечается День благодарения, является «подходящим временем» для заключения соглашения, однако указал, что срок может быть гибким.

«Он (Зеленский) должен будет с этим согласиться, а если ему это не понравится, то, знаете, им просто придётся продолжать сражаться, — сказал Трамп журналистам. — В какой-то момент ему придётся что-то принять».

Как сообщил представитель США, в воскресенье госсекретарь США Марко Рубио и специальный посланник Трампа Стив Уиткофф прибудут в Женеву для обсуждения этого плана. В Швейцарии ожидается также прибытие представителей Европы и Украины.

#США #Украина #война #дипломатия #переговоры #Россия #политика
(2)
  • Вк
    Виардо кузнецова
    23-го ноября

    При чем здесь Трамп.Путин сам будет решать

    7
    1
  • A
    Aleks
    23-го ноября

    Украина -это единственная страна в мире,которая не смогла построить нацистское государство,потому что все деньги украли евреи.😀😀😀😂

    15
    4

