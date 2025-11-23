Baltijas balss logotype
Ломоносова и Пушкина отменили на территории Украины 3 398

В мире
Дата публикации: 23.11.2025
На Украине назвали Ломоносова и Пушкина символами российского империализма.

Украинский Институт национальной памяти признал ученого Михаила Ломоносова, поэтов Александра Пушкина и Михаила Лермонтова, а также живописца Василия Сурикова и писателя Ивана Тургенева символами российского империализма.

В список Института также внесли адмирала Павла Нахимова, императоров Николая І и Николая ІІ, полководца Александра Суворова и императора Петра І. Посвященные всем внесенным в этот перечень людям объекты на территории Украины должны быть убраны из публичного пространства.

#история #Украина #искусство #культура #память #Россия #политика
Оставить комментарий

(3)
  • С
    Сарказм
    23-го ноября

    Пушкин с Лермонтовым безусловно, Суворов, Нахимов (из семьи выходцев с Украины, кстати, по другим сведениям - вообще из выкрестов (евреев, принявших христианство), императоры - вообще без вопросов символы русского империализма и не совсем понятно, почему они должны быть хоть как-то увековечены где-то за пределами РФ, тем более в стране, подвергающейся кровавой агрессии со стороны их потомков (ну, или теми, кто хочет ими быть, все же связь между представителями российского дворянства и питерской шпаной из подворотни весьма условна), насчет остальных перечисленных - все менее очевидно. С другой стороны каждое государство имеет неотъемлемое право решать самостоятельно, кому какие памятники у себя ставить, какому богу молиться, на каком языке разговаривать и кого где увековечивать, и когда неумытые орки суют в эти дела свой гриппозный нос, единственный правильный вариант - послать их за их военным кораблем.

    1
    9
  • Е
    Ехидный
    23-го ноября

    чтобы не мучаться с каждым писателем или ученым по отдельности , салоедам на до сразу буквы отменить и никаких проблем больше не будет !!!

    12
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    23-го ноября

    Ну вот, Великих Русских людей начали даже на Украине признавать

    7
    1
Читать все комментарии

