Украинский Институт национальной памяти признал ученого Михаила Ломоносова, поэтов Александра Пушкина и Михаила Лермонтова, а также живописца Василия Сурикова и писателя Ивана Тургенева символами российского империализма.

В список Института также внесли адмирала Павла Нахимова, императоров Николая І и Николая ІІ, полководца Александра Суворова и императора Петра І. Посвященные всем внесенным в этот перечень людям объекты на территории Украины должны быть убраны из публичного пространства.