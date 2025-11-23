Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Раскрыты подробности альтернативного плана ЕС по Украине 0 416

В мире
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыты подробности альтернативного плана ЕС по Украине
ФОТО: Global Look Press

WP: лидеры ЕС в альтернативном плане предложили не ограничивать численность ВСУ.

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) в своем альтернативном плане по урегулированию конфликта на Украине предложили не ограничивать численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) до 600 тысяч человек. Об этом сообщило The Washington Post (WP) со ссылкой на документы.

«План вынуждает Украину пойти на уступки, которые давно считались неприемлемыми для страны, включая передачу территорий России и значительное сокращение численности украинской армии. Он также исключает присутствие любых войск НАТО на украинской территории», — говорится в материале.

По данным издания, в европейском плане подчеркивается, что Украина должна вернуть контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) и Каховской гидроэлектростанцией (КГЭС), а также получить возможность беспрепятственного прохода по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой, которая находится под контролем ВС РФ с 2022 года. Урегулирование всех остальных территориальных вопросов европейцы предлагают начать лишь после прекращения огня.

Читайте нас также:
#Украина #дипломатия #Евросоюз #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Мирный план» Трампа для Украины сокращен с 28 до 19 пунктов
Изображение к статье: ЕС и НАТО выведут в отдельный трек: раскрыты детали работы над «мирным планом»
Изображение к статье: «Закончим эту тягомотину»: Лукашенко цинично высказался о войне в Украине
Изображение к статье: Мирного плана по Украине не будет без одобрения Европы - Мерц

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сон о выпавшем зубе: причины и значение
Дом и сад
Изображение к статье: В Дубае открылся самый высокий отель в мире: сколько в нем этажей
Техно
Изображение к статье: Зеленский не поедет к Трампу на этой неделе
В мире
Изображение к статье: Первые горнолыжные трассы в Латвии могут открыться уже в выходные
Lifenews
1
Изображение к статье: Что и требовалось доказать: Manabalss.lv станет «карманным»?
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Котоцид какой-то. Новая Зеландия истребит 2,5 млн одичавших бездомных кошек
В мире
1
Изображение к статье: Сон о выпавшем зубе: причины и значение
Дом и сад
Изображение к статье: В Дубае открылся самый высокий отель в мире: сколько в нем этажей
Техно
Изображение к статье: Зеленский не поедет к Трампу на этой неделе
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео