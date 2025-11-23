Россия захочет внести некоторые изменения в мирное соглашение относительно урегулирования украинского кризиса. Об этом рассказал спецпосланник американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, беседуя с журналистами телеканала Fox News.

По мнению Келлога, Москва будет выдвигать некоторые требования. В то же время Киеву придется «принять несколько тяжелых решений», добавил спецпосланник Трампа.

Ранее Келлог заявил, что дополнительно к мирному соглашению будут прописаны гарантии безопасности.