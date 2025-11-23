Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Спецпосланник Трампа предсказал действия России по отношению к мирному плану США 0 613

В мире
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Спецпосланник Трампа предсказал действия России по отношению к мирному плану США
ФОТО: Global Look Press

Келлог: Россия потребует внести изменения в мирный план США.

Россия захочет внести некоторые изменения в мирное соглашение относительно урегулирования украинского кризиса. Об этом рассказал спецпосланник американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, беседуя с журналистами телеканала Fox News.

По мнению Келлога, Москва будет выдвигать некоторые требования. В то же время Киеву придется «принять несколько тяжелых решений», добавил спецпосланник Трампа.

Ранее Келлог заявил, что дополнительно к мирному соглашению будут прописаны гарантии безопасности.

Читайте нас также:
#США #Украина #Дональд Трамп #безопасность #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Мирный план» Трампа для Украины сокращен с 28 до 19 пунктов
Изображение к статье: ЕС и НАТО выведут в отдельный трек: раскрыты детали работы над «мирным планом»
Изображение к статье: «Закончим эту тягомотину»: Лукашенко цинично высказался о войне в Украине
Изображение к статье: Мирного плана по Украине не будет без одобрения Европы - Мерц

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сон о выпавшем зубе: причины и значение
Дом и сад
Изображение к статье: В Дубае открылся самый высокий отель в мире: сколько в нем этажей
Техно
Изображение к статье: Зеленский не поедет к Трампу на этой неделе
В мире
Изображение к статье: Первые горнолыжные трассы в Латвии могут открыться уже в выходные
Lifenews
1
Изображение к статье: Что и требовалось доказать: Manabalss.lv станет «карманным»?
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Котоцид какой-то. Новая Зеландия истребит 2,5 млн одичавших бездомных кошек
В мире
1
Изображение к статье: Сон о выпавшем зубе: причины и значение
Дом и сад
Изображение к статье: В Дубае открылся самый высокий отель в мире: сколько в нем этажей
Техно
Изображение к статье: Зеленский не поедет к Трампу на этой неделе
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео