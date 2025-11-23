Baltijas balss logotype
Трамп раскрыл огромные продажи оружия Украине 0 645

В мире
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Трамп раскрыл огромные продажи оружия Украине
ФОТО: Unsplash

Трамп: США продолжают продавать НАТО огромные партии оружия для Украины.

США продолжают продавать странам НАТО огромные партии оружия для последующих поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social.

«Этот жулик Джо (бывший президент США Джо Байден — прим.) отдал все бесплатно, бесплатно, бесплатно, включая "большие" деньги!» — высказался политик.

Трамп пожаловался, что власти Украины не выразили никакой благодарности за усилия по урегулированию конфликта с Россией, а страны Европы продолжают покупать нефть у Москвы.

Оставить комментарий

