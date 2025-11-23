США продолжают продавать странам НАТО огромные партии оружия для последующих поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social.

«Этот жулик Джо (бывший президент США Джо Байден — прим.) отдал все бесплатно, бесплатно, бесплатно, включая "большие" деньги!» — высказался политик.

Трамп пожаловался, что власти Украины не выразили никакой благодарности за усилия по урегулированию конфликта с Россией, а страны Европы продолжают покупать нефть у Москвы.