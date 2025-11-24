«Трамп как Чемберлен, Путин как Гитлер – история повторяется. На этот раз, правда, есть и силы, которые такому фатальному продвижению и идее, что агрессора можно задобрить, пытаются противостоять…

«Есть только один пункт мирного плана – Россия должна убраться с территории Украины!» – говорит экс-премьер Финляндии Санна Марин. Так же и писатель Валерий Бочков признает в «Фейсбуке» лишь один пункт мирного плана: «Россия – это вампирское государство, у которого дипломатия заканчивается там, где начинается география. У нее нет друзей, только запасы мяса и нефти. Ее «миротворческие инициативы» - это надменный шантаж: либо ты на коленях, либо мертв. И каждый раз, когда мир предлагает ей место за столом переговоров, она под столом закладывает мину. Поэтому мирный план должен быть радикальным. Без этих бесконечных попыток «понять Россию».

Насколько можно понять человека, который годами приходит к вам домой, грабит ваш холодильник и бьет ваших детей? Какой еще контекст, какие «исторические травмы» нужны? Мирный план состоит из одной точки: «Россия – отойди!» Дайте ей уйти туда, где ее никто не слышит и не ставит под сомнение. Позвольте ей поговорить с самим собой, как пьяному старику у магазина. Пусть он спорит с географией, угрожает миру, говорит своим гражданам, что весь мир против них - и мир тем временем сосредоточится на делах тех, кто до сих пор способен жить без имперской истерии».

«В социальных сетях, – указывает М.Краутманис, – заметны и сообщения «троллей» кремлевской пропаганды на разных языках - в частности, много по-французски и по-польски. Есть и по-латышски. Российские нарративы публикуются и размножаются не только роботами или известными оплачиваемыми пропагандистами, но и «полезными идиотами», которые поверили им и тянут песню за собой».