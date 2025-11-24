Baltijas balss logotype
США и Украина подготовили новый документ по «мирному плану» 3 2005

В мире
Дата публикации: 24.11.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: США и Украина подготовили новый документ по «мирному плану»
ФОТО: пресс-фото

По итогам переговоров в Женеве Киев и Вашингтон подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по заключению мира в Украине, говорится в совместном заявлении сторон. Сам документ пока не опубликован, пишет DW.

Официальные лица Украины и Соединенных Штатов синхронно в ночь на понедельник, 24 ноября, заявили, что совместными усилиями делегаций двух стран на "продуктивных переговорах" в Женеве был подготовлен обновленный "рамочный документ" по достижению мира в Украине .

Соответствующее совместное заявление опубликовано на сайтах Белого дома и президента Украины . Отмечается, что обе стороны признали консультации продуктивными. "Стороны подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир", - говорится в тексте заявления. Сам документ пока не опубликован.

Согласно совместному заявлению, обе стороны договорились продолжить интенсивную работу над документом "в ближайшие дни" и тесно взаимодействовать с европейскими партнерами.

Рубио о "мирном плане" по Украине: Убежден, что мы справимся с этим

Несколькими часами ранее госсекретарь США Марко Рубио выразил уверенность в том, что переработанная версия "мирного плана" администрации Дональда Трампа имеет высокий потенциал быть реализованной. После консультаций с представителями делегации Украины в Женеве и ее европейскими союзниками 23 ноября он заявил журналистам, что переговоры привели к созданию "основополагающего документа", который теперь будет служить основой для дальнейшей работы. Возглавляющий украинскую делегацию руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак также указал на продуктивность переговоров в Швейцарии с американскими представителями.

"Мы очень оптимистичны в том, что достигнем цели в очень разумный период времени, очень скоро, - сказал Рубио. - Нам просто нужно больше времени, чем у нас было сегодня. Я твердо убежден, что мы справимся с этим". По словам американского политика, участникам переговоров в Женеве еще предстоит решить несколько вопросов, после чего в "мирный план" США могут быть внесены еще некоторые изменения. В частности, предстоит обсудить роль Евросоюза и НАТО в урегулировании конфликта, добавил он.

Затем документ нужно будет согласовать на уровне президентов США и Украины, в связи с чем Рубио допустил новый контакт между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским . Кроме того, свою позицию относительно предстоящих договоренностей выскажет и российская сторона, отметил Марко Рубио . "Очевидно, что у россиян здесь есть право голоса, не так ли", - добавил он. Сразу после согласования текста совместного заявления правительств он улетел в Вашингтон.

СМИ: Изменения в "мирном плане" улучшают условия для Украины

Европейские предложения по изменению плана Соединенных Штатов по прекращению войны России против Украины предусматривают значительное ослабление нескольких ключевых положений в пользу Киева, сообщило ранее агентство dpa. Согласно его данным, а также опубликованного со ссылкой на собственные источники агентством Reuters европейского предложения "мирного плана", украинское правительство, например, не должно будет уступать РФ территории, которые Украина на данным момент контролирует. Кроме того, не предусматривается де-факто признание территорий, захваченных Россией в ходе войны.

20 ноября США представили мирный план для Украины из 28 пунктов. Согласно документу, в частности, Украина должна полностью вывести войска из Донбасса, существенно сократить свою армию, отказаться от дальнобойного вооружения и вступления в НАТО. Перед встречей в Женеве Дональд Трамп в одном из своих многочисленных постов в соцсети Truth Social написал о недостаточной благодарности со стороны Киева за его усилия по первой версии "мирного плана" . В заявлении на сайте Зеленского говорится, что "украинская делегация еще раз выразила благодарность Соединенным Штатам и, в частности, лично президенту Дональду Дж. Трампу".

DW

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(3)
  • A
    Aleks
    24-го ноября

    Удивляюсь ,,неосведомлённости,, некоторых лиц,которые нагло врут о том ,что Путин ничего не подпишет...Эта тема решена давным давно,о чем рассказывал переводчик израильской команды на переговорах в Москве... И что война-это договорняк,и что евреи переедут в южные области Украины,а так же будут осваивать теплые регионы России,включая Крым,который вернулся в родную Гавань😀😀😀,о чем евреи даже не мечтали 😋 И пока просто тянут резину,видимо продолжая обогащаться все заинтересованные лица и в январе 2026 ,как говорил Раввин Днепропетровской миноры Каменецкий,все закончится и на Украину пойдут инвестиции ...А чего они туда пойдут,а потому что Переводчик Армель Марон не врал и Небесный Иерусалим ,основанный на крови миллиона славян,будет на Украине,о чем Зельц Зеленский даже снял фильм ,,Слуга народа,,,Да и с Зеленский,говорит Марон,все было договорено ещё до того как он стал президентом-зачистка территории от нелюбимых украинцев,которых за времена Хмельницкого евреи не простили до сих пор Какие злопамятные черти😈🔯👽

    1
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    24-го ноября

    Осталась сущая мелочь - чтобы Россия с этим полётом фантазии согласилась.

    8
    1
  • Д
    Дед
    24-го ноября

    Не будет освобождения территорий, денацификации и демилитаризации, Путин не подпишет и война продолжится. Я не уверен, что Путин не поторгуется, даже с планом Трампа, а все остальное просто не о чем. Не Зеленский выигрывает, а Путин, потому и диктовать условия будет Путин. Даже сказав 1000 раз халва- во рту слаще не станет, если Украина войну проиграла, то как не выкручивайся, она ее проиграла.

    23
    1
