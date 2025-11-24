Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что война России в Украине может закончиться "в ближайшее время". Соответствующее заявление публикует телеграм-канал "Пул первого".

"Закончим эту волокиту, я думаю, в ближайшее время в Украине и займемся своими внутренними делами, чтобы нашим людям жилось лучше и чтобы они понимали, что лучше нашей земли нигде нет", - заявил Лукашенко.

Мирные переговоры: другие важные новости

Ранее президент США Дональд Трамп призвал не верить в значительный прогресс между Россией и Украиной на фоне переговоров. В то же время он отметил, что "возможно, происходит что-то хорошее".

Между тем глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что для Украины принципиальными на переговорах являются вопросы юридического признания оккупированных Россией территорий, ограничения в отношении украинских вооруженных сил или ограничения относительно будущих союзов Украины. Он отметил, что эти правила являются принципами, которые "никто не может нарушить" на мирных переговорах.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что на фоне переговоров происходит в медиа много шума и много политического давления. Он также добавил, что Украина работает с США относительно того, чтобы найти компромиссы, которые будут усиливать, а не ослаблять Украину.