«Закончим эту тягомотину»: Лукашенко цинично высказался о войне в Украине 2 1161

В мире
Дата публикации: 24.11.2025
УНИАН
Изображение к статье: «Закончим эту тягомотину»: Лукашенко цинично высказался о войне в Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что война России в Украине может закончиться "в ближайшее время". Соответствующее заявление публикует телеграм-канал "Пул первого".

"Закончим эту волокиту, я думаю, в ближайшее время в Украине и займемся своими внутренними делами, чтобы нашим людям жилось лучше и чтобы они понимали, что лучше нашей земли нигде нет", - заявил Лукашенко.

Мирные переговоры: другие важные новости

Ранее президент США Дональд Трамп призвал не верить в значительный прогресс между Россией и Украиной на фоне переговоров. В то же время он отметил, что "возможно, происходит что-то хорошее".

Между тем глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что для Украины принципиальными на переговорах являются вопросы юридического признания оккупированных Россией территорий, ограничения в отношении украинских вооруженных сил или ограничения относительно будущих союзов Украины. Он отметил, что эти правила являются принципами, которые "никто не может нарушить" на мирных переговорах.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что на фоне переговоров происходит в медиа много шума и много политического давления. Он также добавил, что Украина работает с США относительно того, чтобы найти компромиссы, которые будут усиливать, а не ослаблять Украину.

#Украина #война #переговоры #мирные переговоры #Беларусь #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(2)
  • ji
    jurijs ivanovs
    24-го ноября

    трамп дал зеленскому несколько дней на подписание своего плана окончания войны ! трамп молодец ! наш главный партнёр ! главный по нато ! главный банкир ! без него ни зеленский ни европа ничего сделать не могут ! могут только бесконечно болтать языком ! поэтому мы должны слушаться уважаемого господина трампа во всём если не хотим вызвать его гнев и неудовольствие ! европа и зеленский молиться на трампа чтобы не потерять его поддержку ! СЛАВА УКРАИНЕ ! БАТЬКА НАШ БАНДЭРА !

    7
    2
  • П
    Процион
    24-го ноября

    Современные нормы русского языка, установленные в России, разрешают использование словосочетаний «НА Украине» и «С Украины», и никакие иные. Устанавливать правила русского языка — неотъемлемое право россиян и уполномоченных ими институтов. Тем не менее, «Арбитражный комитет русского языка РФ» открыт для получения заявок на изменения норм, готов их рассмотреть, но решение будет выносить только он и никто другой. Так что забудьте, г-да, все эти выверты «В Украине» и пр. Во всяком случае, на сегодняшний день.

    13
    3

